日月光投控守護台灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

日月光投控（3711）、日月光環保永續基金會為落實ESG，連續七年與農業部林業及自然保育署合作，在台灣山林持續造林，提高環境變遷韌性且維護生物多樣性，累計已種下13萬棵各類樹苗。

日月光除生產過程中積極減碳外，也持續投入台灣山地植樹造林行動，繼完成去年認養林業保育署南投分署、屏東分署國有林地造林計畫有成，在經約一年多的成長，樹苗最高已達2公尺以上，今年持續與2分署認養造林，建立良好林相，除減少水土流失，也能涵養水源，造就更優質的環境資源。

日月光環保永續基金會與林業保育署屏東分署於25日攜手合作，於高雄市燕巢區旗山事業區第113林班舉辦植樹造林活動，邀請在地里民及燕巢國小與幼稚園、日月光三好幼兒園、圓富國中、日月光投控、日月光半導體高雄廠員工等逾百人共襄盛舉，在活動這天種下白千層等小樹苗，期待為地球減碳節能及永續環境盡一份心力。

此次認養自今年起至115年為期3年，由日月光環保永續基金會捐助約622萬元經費，認養林業保育署屏東分署旗山工作站轄旗山事業區第112、113林班，面積2.77公頃，種植5,540株樹苗及南投分署臺中工作站轄草屯鎮新南埔段、水里工作站轄巒大事業區第74林班，面積6.86公頃，種植1萬6,605株，認養面積合計9.63公頃，栽植肖楠、台灣杉、香杉、紅檜、九芎、桃花心木、白千層等樹種，預計將完成2萬2,145棵樹苗的栽植撫育工作。

日月光投控營運長吳田玉表示，種樹其實不是為了ESG，而是為了每一個人，日月光一直以來一直秉持著三好的精神，存好心、做好事、說好話，種樹這件事就是做好事。到目前為止日月光栽種近13萬株樹苗，幾年內預計達成15萬，以此類推30年後將可達成40至50萬株造林成果。

吳田玉指出，日月光投控將秉持永續經營這塊土地的精神，今天從幼稚園、國小、國中的學子都一同來參與，就是要讓他們認識自己的土地、愛護自己的土地，所以廣義的來說，也都能造福到我們自己，更能一直傳承這樣的永續教育觀念。

林業保育署屏東分署秘書張智強則說，非常感謝日月光環保永續基金會對於環境的付出及努力，今年已經是與日月光環保永續基金會合作造林的第四個案子。植樹地點位在國土綠網生態綠網區域的北高雄惡地丘陵淺山森林保育軸帶，是屏東分署推動泥岩惡地地質特殊地景環境保育、淺山動物保育及穿山甲等淺山動物侵擾改善，減少淺山野生動物路殺事件的重要地點。