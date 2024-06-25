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AI強勁驅動 今年全球伺服器用GPU產值將首度突破千億美元
DIGITIMES 研究中心今日發布調查報告指出，2024年全球伺服器用GPU(繪圖處理器，包含記憶體在內的板卡與次系統)產值將首度突破千億美元，達1219億美元，其中，高階伺服器GPU產值比重將逾八成，達1022億美元；出貨量部分，2024年高階伺服器GPU出貨量將達482萬顆，NVIDIA市占率達92.5%、超微(AMD)市占率達7.3%。
分析師翁書婷表示，生成式人工智慧尚處發展初期，雲端服務供應商(Cloud Service Provider；CSP)仍積極儲備運算力，除自研伺服器ASIC加速器外，亦大量採購高階伺服器GPU，以搶得商機，如微軟(Microsoft)自研伺服器ASIC加速器方起步，2024年僅微量量產，仍需大舉採購高階伺服器GPU進行大型語言模型訓練與推論，支撐Copilot相關服務。
除CSP外，全球大型企業亦積極布局生成式人工智慧服務，這些企業單一訂單量，雖不如大型CSP，但企業數量眾多，將成2024年拉升NVIDIA高階伺服器出貨量。另外，各國政府(NVIDIA將其稱為主權人工智慧Sovereign AI)也積極布局運算基礎設施，推動NVIDIA 2024年高階伺服器出貨成長。
值得注意的是，英特爾(Intel) Data Center Max GPU因效能遠弱於競品，雲端服務供應商採用意願低，訂單稀少，英特爾改推Gaudi伺服器ASIC加速器。
此外，NVIDIA中國特供版伺服器GPU H20有望取得美國商務部出口中國許可，估H20於中國高階伺服器GPU市場市佔率達97.9%。翁書婷觀察指出，2024年中國市場高階伺服器GPU出貨由美國伺服器GPU設計業者主導，中國海思半導體、壁仞科技等晶片設計公司貢獻極少。
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