受惠庫存調整告一段落 法人估聯電產能利用率將回升

聯電（2303）受惠終端庫存調整告一段落，通訊與消費性產品需求逐漸回溫，市場法人預估，將有望推升聯電下半年產能利用率回升至75%。

分析師指出，隨著新台幣匯率走弱，加上手機市場回溫需求，聯電產能利用率開始逐步回升，其中，5月營收月減1.1%、年增3.8%，主因為消費性電子與手機需求回溫，相關產品包括 OLED Driver IC，ISP、Wi-Fi SOC 等，電腦、消費和通信領域的庫存狀況改善到更健康的水準，不過客戶下單仍謹慎，因此預計聯電晶圓出貨量將緩慢回溫。

整體而言，尚未見強勁復甦力道，不過晶圓需求可望逐步回溫，預估第2季聯電晶圓出貨量季增1~3%，產能利用率64~66%，整體產品美元ASP與上季相當，預估單季整體毛利率將和上季相近，約30%左右，估每股獲利（EPS）0.95元。

生成式AI未來市場潛力龐大，因此，聯電將不會在AI市場中缺席，目前生成式AI終端市場仍主要聚焦在伺服器基礎建設端，不過預期經過四年左右時間的基礎布建後，AI邊緣運算市場將會開始崛起，屆時聯電布局的3 DIC、高速傳輸、電源管理IC、MCU 等相關市場晶片也會同步向上，聯電目前正在積極與客戶應用對接，因此，對未來AI市場發展相當有期待。

市場法人指出，預估聯電今年 EPS 4.3元，雖成熟製程持續面臨中國的競爭，但終端庫存調整告一段落，通訊與消費性產品下半年展望將較上半年好，其中，汽車與工業用半導體則中長期還是成長，OLED 驅動IC、WiFi 系統單晶片、電源管理IC等領域升溫，將推升聯電下半年產能利用率有機會達75%。