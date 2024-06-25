AI超級電腦助攻 帶動高雄軟體園區營收大增

近期高雄軟體園區喜迎輝達（NVIDIA）設立「Taipei-1 AI超級電腦先進算力中心」，不僅帶動「亞洲新灣區」整體投資熱潮，也對高雄軟體園區營運帶來正面效益。經濟部產業園區管理局(園管局)表示，今年1至4月高軟一期營業額成長33.4%。

而高軟二期首棟建物也將於今年辦理公告預登記，詢問熱度高。園管局籲請所有資訊軟體業者，把握投資商機，踴躍預約進駐，搶進未來AI產業的投資熱區。

園管局局長楊伯耕指出，受惠於AI熱潮激勵，高軟一期1至4月營業額高達新台幣32.5億元，創近8年新高。從個別重點產業觀察，今年度「資訊軟體」及「數位內容」產業，迄今已分別創下12.1億元、4.6億元的營業額，成長率為33%及35%，表現十分亮眼；另「智慧應用」產業表現更為搶眼，今年度迄今創下11.2億元的營業額，為歷年同期新高，年增率更高達70%，顯示高軟園區智慧創新產業布局有成，未來營運成長可期。

園管局進一步表示，目前高軟一期空間使用已達飽和，為滿足更多資訊軟體業者進駐，園管局積極開發高軟二期基地，更自行興建首棟「亞灣智慧科技大樓」。

該大樓將新增約1萬坪產業空間，且將取得綠建築、智慧建築雙標章，未來必將成為亞洲新灣區的指標建物。此外，亞灣智慧科技大樓將導入智慧科技應用，以提供5G AIOT優質營運空間。未來進駐該大樓的業者，不僅可擁有高軟產業群聚的優勢，還可享受一站式的便捷行政服務以及進駐高軟的學研單位，就近提供技術升級、資源鏈結、商機媒合及人才培育等服務，讓進駐廠商可以持續提升競爭力，並提前布局未來AI商機。

園管局楊局長補充說明，高軟二期第1棟建物「亞灣智慧科技大樓」，預估可創造年產值約17億元，整體效益十分可觀，歡迎所有5G AIOT 相關業者把握投資良機。