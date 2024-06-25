CSPs朝邊緣AI衝刺！NB DRAM年搭載量有望增7%

市場研究機構集邦（TrendForce）觀察發現，2024年大型雲端CSPs，如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為採購高階主打訓練用AI server的主力客群，以作為LLM及AI建模基礎。待2024年CSPs逐步完成建置一定數量AI訓練用server基礎設施後，2025年將更積極從雲端往邊緣AI拓展，包含發展較為小型LLM模型，以及建置邊緣AI server，促其企業客戶在各製造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。

此外，因AI PC或NB在電腦設備基本架構組成與AI server較為相近，具有一定程度運算能力、可運行較小型LLM及GenAI等運用，有望成為CSPs橋接雲端AI基礎設施及邊緣AI小型訓練或推論應用的最後一哩路。 觀察近期晶片廠在AI PC的布局，Intel的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在本月COMPUTEX首次發布的SoC，並皆符合AI PC標準，故儘管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC機種分別預計於今年第四季及今年第三季方上市，使PC OEM會場工作人員僅以口頭說明該兩類機種的規格表現，惟該兩款SoC及所搭載的PC機種仍為活動中市場主要關注焦點。

在品牌端，ASUS及Acer繼5月推出搭載Qualcomm Snapdragon X Elite的機種後，也在COMPUTEX期間推出搭載Lunar Lake、Strix Point、Snapdragon X Elite的機種，MSI僅推出搭載Lunar Lake、Strix Point；新款AI PC建議售價落於US$1,399-1,899區間。

集邦認為，2025年隨著AI應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗並提高生產力，將帶動消費者對於更智能、更高效的終端設備需求迅速增長，AI NB滲透率將快速成長至20.4%的水位，預期AI NB浪潮亦將帶動DRAM Content成長。

集邦預估，NB DRAM平均搭載容量將自2023年的10.5GB年增12%至2024年的11.8GB。展望2025年，隨AI NB滲透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%，且AI NB皆搭載16GB以上DRAM，將至少帶動整體平均搭載容量將成長0.8GB，增幅至少為7%。

集邦認為，AI NB除了帶動NB DRAM平均搭載容量提升外，亦將帶動省電、高頻率記憶體的需求，在這情況下，相較於DDR，LPDDR更能凸顯其優勢，因而加速LPDDR替代DDR的趨勢。對原本追求可擴展性的DDR、SO-DIMM方案而言，轉換至同屬模組的LPDDR、LPCAMM方案亦為LPDDR on board之外的選項之一。