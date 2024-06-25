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新興LED技術崛起 螢幕更輕更耐用

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖，圖為各式LED燈。（Photo by Rain Rabbit on Flickr under C.C. License）
示意圖，圖為各式LED燈。（Photo by Rain Rabbit on Flickr under C.C. License）

效能更好、成本更低，新興LED技術逐漸崛起，還讓手機螢幕變得更加輕薄、更耐用！比起傳統的LED，新興的「PeLED」技術不僅效率高，應用於手機上，還能整合有關光感測的各式功能。學者指出，目前最大的問題在於該技術穩定性不足，導致使用壽命較短，一旦克服該問題，有助於大幅降低各式顯示器、螢幕的製作成本。

新LED技術興起

「發光二極體」也是俗稱的LED，為一種通電發光的半導體組件，自從發明以來，技術不斷進步，尤其白光LED在照明用途上愈來愈普及。《自然期刊》的文章指出，基於鈣鈦礦發光的LED又稱為「PeLED」，目前效能比其他種類還要高出23%。

BBC》報導，PeLED不僅效率高，且經過調整後就能發射出相當純淨的紅、藍、綠光，未來有望應用在手機螢幕上，讓螢幕變得輕薄，且延長電池壽命。

瑞典林雪平大學學者指出，PeLED同時具備吸收與發射光線的能力，意味著使用同一種材料就能整合觸控、環境光感測等功能。

面臨不穩定技術門檻

瑞典技術研究公司「Fluxim」行銷主管布拉格指出，生產PeLED需要的原料為鈣鈦礦，該原料製作成本低廉，一旦未來進入商業化生產，能節省的成本相當驚人。

然而，目前PeLED最大的挑戰是藍光效率差、發射波長有所限制，且具有不穩定性。阿姆斯特丹自由大學學者穆斯卡雷拉指出，如果將PeLED放置數小時後，光線顏色就會逐漸退化，變得不太純淨，導致顯示結果出現落差。

「傳統 LED 的使用壽命為 50000 小時或更長，但PeLED 的壽命最多卻僅有數千小時，」她指出，可能還需要數年的時間發展，才有望看到PeLED的產品問世，但目前從實驗室數據來看，PeLED已能大幅降顯示器和螢幕等裝置的成本，效能也超過傳統的LED。

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