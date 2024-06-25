友通推嵌入式解決方案 適用於強化工業自動化

友通（2397）宣布推出最新的EC5 系列嵌入式系統，包含 EC543-ADS、EC510-ADS、EC511-ADS 和 EC500-ADS。EC5系列具備多個擴充插槽，擁有高度靈活性，系統尺寸範圍多元，適合工業自動化領域，使用者可根據不同應用需求，採用各種適合的 PCI Express 卡甚至是傳統 PCI卡。

根據 Emergen Research 預測，由於AIoT嵌入式裝置和自動化在製造、醫療保健和物流等多個產業持續快速成長，到2032年，全球嵌入式系統市場總值將達到 1,694 億美元。工業嵌入式系統在採用機器學習演算法之後，將有助於提高生產效率並降低設備故障的風險。

EC5系列搭載第 12 代 Intel® Core™ 處理器，處理器採用混合式架構，讓其可在邊緣運算有效率地完成多個任務處理，並具備 64GB DDR4 SODIMM，可實現高速資料傳輸滿足最嚴苛的工業應用需求。EC5系列提供多種顯示選項，支援 3 部獨立的顯示器，可用於關鍵製程監控或資料視覺化應用。

此外，內建 M.2 驅動的 5G 通訊，可確保在現代工業環境中實現低延遲連線。EC5系列專為最嚴峻的工業環境打造，擁有穩定性和可靠的高效能，能滿足高挑戰性的工業要求，並通過 IEC 68-2-64 振動測試和半正弦波 3G、11毫秒、每軸3次衝擊的衝擊測試。

EC5系列皆提供多個插槽，包括 1 個 PCIe x16 顯示卡插槽（第 3 代）和 3 個 M.2 插槽，兼具可擴充性和強化的互連性，滿足工業自動化的多元應用需求。EC510-ADS、EC511-ADS 和 EC543-ADS 更配備 4 個 PoE 連接埠，可簡化連接以及 IP 網路攝影機和資料擷取裝置的佈署。