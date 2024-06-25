他面試美光傻回「想去台積電」下場悲劇 過來人揭精準回話術：不必說謊

隨著畢業季的到來，不少新鮮人開始投履歷求職，若有幸獲得面試機會，就會想要好好表現以提升錄取機率。一名男網友表示，去美光面試時，被問到台積電vs.美光會選擇哪一個時，由於自己毫不猶豫地回答「台積電」，因此事後收到了美光寄來的感謝信，不禁納悶「面試不能說實話嗎」？

原PO在Dcard發文指出，前陣子收到美光科技的面試邀約，過程中被問到「台積電跟美光在選擇時你要哪個」，原PO誠實回答「台積電」，理由是他覺得台積電的研發能力很強，一直延續「摩爾定律」。

事後，原PO收到美光科技公司的感謝信，在反思自己為什麼不被錄取的時候，雖然想到面試官提問的有些題目，例如怎麼紓壓、工作目標，也許回答得沒有很好，但想來想去覺得最關鍵的因素在於自己不應該坦承會選擇台積電。原PO感嘆「大廠跳槽不是很正常嗎？怎麼看就是你要老實說，公司再來打造合理的環境與氛圍，怎麼會是把阿諛奉承的錄取」？

貼文曝光後，許多網友不贊同原PO觀點，「面試就是說謊大賽」、「你太誠實而且太傻，如果是我會兩邊面試都說很想去、講好話，然後都拿到offer再來compete，你面試就這樣，如果連offer都沒拿到，那就是你不會面試」、「我面試美光的時候罵台積，面試台積就吹捧台積，主管一臉看起來超滿意的」、「半導體都愛這種垃圾問題啊，但你也沒用心準備面試，這種八股題網路都有」、「只要個人實力夠強，人不要太怪，面試講啥應該都會被錄取吧」、「實力不夠強又那麼誠實的話，那就繼續收感謝信吧，多收幾次看會不會嘴軟一點」。

有過來人提供原PO參考話術，「不想說謊就不要正面回覆啊，加個前提啊，『TSMC跟Micron都是半導體業內頂流的公司，但在職場生態方面，我認為美光優於台積電不少，良好的職場生態帶來更好的職涯前景，在發展性較好的前提下，我會選擇美光』」。