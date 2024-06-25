快訊

屢飆極端高溫！6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

友通推出強化工業自動化的嵌入式解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠友通（2397）25日宣布推出最新的EC5系列嵌入式系統，包含EC543-ADS、EC510-ADS、EC511-ADS 和 EC500-ADS。EC5系列具備多個擴充插槽，擁有高度靈活性，系統尺寸範圍多元，非常適合工業自動化領域，使用者可根據不同應用需求，採用各種適合的PCI Express卡甚至是傳統PCI卡。

根據Emergen Research預測，由於AIoT嵌入式裝置和自動化在製造、醫療保健和物流等多個產業持續快速成長，到2032年，全球嵌入式系統市場總值將達到1,694億美元。工業嵌入式系統在採用機器學習演算法之後，將有助於提高生產效率並降低設備故障的風險。

EC5系列搭載第12 代Intel Core處理器，處理器採用混合式架構，讓其可在邊緣運算有效率地完成多個任務處理，並具備64GB DDR4 SODIMM，可實現高速資料傳輸滿足最嚴苛的工業應用需求。EC5系列提供多種顯示選項，支援3部獨立的顯示器，可用於關鍵製程監控或資料視覺化應用。

此外，內建M.2驅動的5G通訊，可確保在現代工業環境中實現低延遲連線。EC5系列專為最嚴峻的工業環境打造，擁有穩定性和可靠的高效能，能滿足高挑戰性的工業要求，並通過IEC 68-2-64振動測試和半正弦波3G、11毫秒、每軸3次衝擊的衝擊測試。

EC5系列皆提供多個插槽，包括1個PCIe x16顯示卡插槽（第3代）和3個M.2插槽，兼具可擴充性和強化的互連性，滿足工業自動化的多元應用需求。EC510-ADS、EC511-ADS 和 EC543-ADS 更配備4個PoE連接埠，可簡化連接以及IP網路攝影機和資料擷取裝置的佈署。

處理器 顯示器

延伸閱讀

習近平：要加大半導體等科技研發 11年後建成科技強國

怡進引進友通、羅昇資金

旺矽 接單看到明年

捷流股東會／通過配發4.8元股息 配發率連續5年逾六成

相關新聞

台積電高雄第3座2奈米廠環評通過 總用電將占全市18％

高雄市府今召開台積電高雄P3廠環評委員會，環團擔憂未來3廠用電將占高雄市總用電18％，單日用水6.4萬噸，再生水供應時程...

想對未來自己說什麼？ AI減緩未來焦慮

你是否曾經想過，可以與未來60歲的自己面對面交談？近期，麻省理工學院研究團隊使用人工智慧創建Future You聊天機器人，其透過蒐集使用者的背景資料製作「合成記憶」，便能使人們與未來的自己進行對話。研究指出，Future You不僅讓人們做出更有利長久福祉的決策，也能減緩對人生未來規劃的焦慮。

越南媒體：緯創將投資7.94億 在越南蓋新廠

越南媒體報導，台灣緯創將在越南北部河南省投資2,450萬美元（約新台幣7.94億元），興建一座新工廠。

神盾股東會／董座：明年轉型純IP公司 旗下有望IPO小金雞將分割

IC設計廠神盾（6462）於25日召開股東會，董事長羅森洲表示，該公司明年將會轉型為純矽智財（IP）公司，至於產品業務則...

台灣今年新增逾10座資料中心 聖暉*兩招拚標案大滿貫

今年下半年，台灣將有超過10座以上資料中心興建計畫，讓廠辦工程業帶來龐大商機。聖暉*（5536）集團表示將集結合作夥伴資...

員工只要會笑 勞力的事交給機器人就好了？ 這家米其林餐廳靠AI賣雞湯

2018年起，連續獲得米其林必比登推介的「雙月」食品社，不僅起家的青島店是多位立委午餐首選，更因韓團SUPER JUNIOR成員圭賢來台，對雙月的雞湯稱讚有加，並在個人YT頻道上傳「台灣VLOG第一彈」分享，讓雙月被列入許多日、韓觀光客到台北必吃的美食清單中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。