友通推出強化工業自動化的嵌入式解決方案

工業電腦大廠友通（2397）25日宣布推出最新的EC5系列嵌入式系統，包含EC543-ADS、EC510-ADS、EC511-ADS 和 EC500-ADS。EC5系列具備多個擴充插槽，擁有高度靈活性，系統尺寸範圍多元，非常適合工業自動化領域，使用者可根據不同應用需求，採用各種適合的PCI Express卡甚至是傳統PCI卡。

根據Emergen Research預測，由於AIoT嵌入式裝置和自動化在製造、醫療保健和物流等多個產業持續快速成長，到2032年，全球嵌入式系統市場總值將達到1,694億美元。工業嵌入式系統在採用機器學習演算法之後，將有助於提高生產效率並降低設備故障的風險。

EC5系列搭載第12 代Intel Core處理器，處理器採用混合式架構，讓其可在邊緣運算有效率地完成多個任務處理，並具備64GB DDR4 SODIMM，可實現高速資料傳輸滿足最嚴苛的工業應用需求。EC5系列提供多種顯示選項，支援3部獨立的顯示器，可用於關鍵製程監控或資料視覺化應用。

此外，內建M.2驅動的5G通訊，可確保在現代工業環境中實現低延遲連線。EC5系列專為最嚴峻的工業環境打造，擁有穩定性和可靠的高效能，能滿足高挑戰性的工業要求，並通過IEC 68-2-64振動測試和半正弦波3G、11毫秒、每軸3次衝擊的衝擊測試。

EC5系列皆提供多個插槽，包括1個PCIe x16顯示卡插槽（第3代）和3個M.2插槽，兼具可擴充性和強化的互連性，滿足工業自動化的多元應用需求。EC510-ADS、EC511-ADS 和 EC543-ADS 更配備4個PoE連接埠，可簡化連接以及IP網路攝影機和資料擷取裝置的佈署。