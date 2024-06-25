想對未來自己說什麼？ AI減緩未來焦慮

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

你是否曾經想過，可以與未來60歲的自己面對面交談？近期，麻省理工學院研究團隊使用人工智慧創建Future You聊天機器人，其透過蒐集使用者的背景資料製作「合成記憶」，便能使人們與未來的自己進行對話。研究指出，Future You不僅讓人們做出更有利長久福祉的決策，也能減緩對人生未來規劃的焦慮。

與未來自己對話

《歐洲新聞網》報導，麻省理工學院研究團隊創建一個聊天機器人，其使用OpenAI公司開發的模型GPT-3.5設計自然對話，並向研究參與者詢問一系列有關現在生活、過去經歷和未來願望等問題，以使用者的背景資料作為聊天機器人的「合成記憶」，甚至能展現未來的虛擬面貌。

研究人員指出，人們若對現在自己和未來自我之間存有緊密聯繫，將更能做出有利長久福祉的決策，包括財務、事業及感情等未來人生規劃，而這會是一種行為科學的概念，稱之為「未來的自我連續性」（Future self-continuity）。

「人類常常無法生動地想像未來的自己。」華威大學行為科學教授弗拉耶夫認為，Future You增強人類自我的連續性和現實感，在人們與數位化的自己互動中，可以對未來想像更加實際。然而，人工智慧的生成內容可能產生負面或偏差行為，因此必須謹慎面對聊天機器人的危害。

交談中減少焦慮

《科技時報》指出，該研究團隊邀請18歲到30歲之間的344名受試者針對Future You進行測試，並發現人們與數位化的自己交談之後，許多人對未來的焦慮程度有所減少，負面情緒和缺乏動力的感覺也明顯降低。

麻省理工學院媒體實驗室研究員派特分享自身經歷，其在與未來的自己對話中，強調了與父母共度時光的重要性，這一觀點因此對他產生了深遠影響。他深信，該計畫「激勵人們在當下做出更明智的選擇，以幫助自己對未來生活的期待。」

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