越南媒體：緯創將投資7.94億 在越南蓋新廠

你是否曾經想過，可以與未來60歲的自己面對面交談？近期，麻省理工學院研究團隊使用人工智慧創建Future You聊天機器人，其透過蒐集使用者的背景資料製作「合成記憶」，便能使人們與未來的自己進行對話。研究指出，Future You不僅讓人們做出更有利長久福祉的決策，也能減緩對人生未來規劃的焦慮。

2024-06-25 13:05