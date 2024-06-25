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越南媒體：緯創將投資7.94億 在越南蓋新廠

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
越南媒體報導，台灣緯創將在越南北部河南省投資2,450萬美元，興建一座新工廠。記者吳康瑋／攝影
越南媒體報導，台灣緯創將在越南北部河南省投資2,450萬美元，興建一座新工廠。記者吳康瑋／攝影

越南媒體報導，台灣緯創將在越南北部河南省投資2,450萬美元（約新台幣7.94億元），興建一座新工廠。

越南《The Investor》24日引述越南環境資源部公告的文件指出，這項名為「Victory II」的建廠計畫將在同文三期工業園區（Dong Van III）占地4.9公頃（約14,822坪），緯創越南子公司將推動這筆投資。

緯創的目標是10月完成行政程序，11月安裝機械與設備，接著正式投產。這座工廠年產能將為300萬片液晶顯示器面板、198,00項防火牆裝置（相當於198噸）、103萬台擴充基座（相當於541噸）以及3.5萬台網路攝影機（相當於241噸）。

緯創今年稍早已取得投資登記許可，投資4,500萬美元於河南省的「Victory I」工廠，提高該廠房的總投資額到3.639億美元。緯創2020年4月啟動建廠的第一階段，工廠2021年12月開始營運，第二階段在去年6月開始興建，計劃明年4月投入營運。

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