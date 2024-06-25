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台積電高雄第3座2奈米廠環評通過 總用電將占全市18％

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台積電高雄P3廠面積17.22公頃，將百分之百使用再生水，2030年再生能源達60％。圖／高市都發局提供
台積電高雄P3廠面積17.22公頃，將百分之百使用再生水，2030年再生能源達60％。圖／高市都發局提供

高雄市府今召開台積電高雄P3廠環評委員會，環團擔憂未來3廠用電將占高雄市總用電18％，單日用水6.4萬噸，再生水供應時程無法配合。市長陳其邁及團隊承諾，水電皆無問題。台積電也說明，2奈米製程會先在新竹廠進行再生水測試，除非再生水廠歲修或管路斷掉才會使用民生自來水。審查1小時之後順利通過。

台積電P1、P2廠明年陸續量產，今天上午市府審查「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫環境影響說明書」。台積電說明，P3廠面積17.22公頃，百分之百使用再生水，2030年取得60％再生能源，無論是供應鏈或員工都是在地就業優先。

地球公民基金會行銷主任鄧宇佑指出，3座廠區開發面積達47.05公頃，用電量加總後55億度，3廠水電應做累進計畫，載明在環評書內。另依資料楠梓與橋頭兩座再生水廠在2029年才能供應7萬噸再生水，應說明何種情況會用到民生用水。每5年一期提出2040年前的再生能源（RE100）的務實路徑。

審查委員洪崇軒質疑，未來製程可能會改變，目前表列的有害物質空氣汙染物檢測項目應有所調整。委員丁澈士說，廠區位處土壤液化潛勢區，近日地震頻繁，地下水觀測井的數量及監測情況，皆會影響結構安全。

水利局表示，橋頭再生水廠及楠梓再生水廠均施工中，預計分別2025年底及2028年底完工，配合楠梓產業園區建廠期程逐年增量提供，2026年3.5萬噸、2028年5.5萬噸、2029年7萬噸、2030年11萬噸，遠大於台積電3座廠需求。

用電部分，經發局說明，高雄2022年總發電508億8600萬度，總售電307億3400萬度，售電僅占發電60.4％，未來台積電各廠均採雙迴路系統規劃，穩定供電無虞。

針對環團與委員提問，台積電廠務副總莊子壽回應，5年為一期的再生能源報告是比較負責的做法，願意修正；空汙檢測項目涉及南科管理局，會要跟管理局進一步討論；目前工地有7口水位監測井，隨工程進度而變動，營運期會設3口。

環保局表示，本案經委員綜合考量本案對生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，經充分討論與專業判斷，通過環境影響評估審查。

高雄市府今召開台積電高雄P3廠環評大會，市長羅達生主持環評大會。記者徐白櫻／攝影
高雄市府今召開台積電高雄P3廠環評大會，市長羅達生主持環評大會。記者徐白櫻／攝影
高雄橋頭再生水廠施工中，預計2025年底完工。圖／高市水利局提供
高雄橋頭再生水廠施工中，預計2025年底完工。圖／高市水利局提供

再生能源 台積電

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