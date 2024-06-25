下半年維持向上動能？台股市值科技型ETF長線看好

野村投信投資策略部副總張繼文表示，投資人狂愛高股息ETF，但其實拉出長期報酬來看，市值型科技ETF仍略勝一籌，拉開台股市值型ETF及高股息ETF來看，今(2024)年截至6月19日以來，兩者報酬率分別為30.21%和19.25%，且市值型ETF中科技型表現更佳，遙遙領先市值型非科技股及高息股，證明市值型科技ETF確實能創造更漂亮的報酬。即便漲多是最大的風險，卻也沒改變這些科技股多頭的慣性，AI趨勢仍未改變，創新科技股票仍將是市場矚目的焦點且長線看好。

張繼文進一步分析，台股今年上半年收漲，下半年可望續強，根據歷史統計，2016年至2023年12月31日，加權指數上半年收漲且下半年續漲的平均漲幅達8.72%，表現不俗；其中，權值龍頭台積電（2330）與交易占比大的電子類股表現亦佳，台積電及電子指數下半年續強的平均漲幅分別達14.14%與11.71%，可望比大盤更為提升，但皆出現下半年平均漲幅動能弱於上半年的情況。

然而，若聚焦創新科技題材，以臺灣創新科技50指數為例，其下半年續強的平均漲幅來到21.14% 表現更亮眼強勢，代表創新科技題材的續航力更佳，對於看好AI、創新科技的投資人，在下半年更不容錯過。

野村臺灣創新科技50 ETF(00935)經理人林怡君表示，以市值型科技ETF為例，00935其追蹤臺灣創新科技50指數將創新科技投資機會集大成，鎖定台灣最強科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。掌握研發費用，就是掌握科技股強盛的關鍵，全球主要科技公司研發費用佔營收比重普遍不低，過去三年也都有非常好的表現，而00935指數精神著重在「研發創新」，其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差25%及小於2%」更是直指科技股的核心「創新」能力。由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收的比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。

林怡君指出，股市行情往往具有趨勢延續性，但繼上半年強漲後，下半年若希望維持向上動能，將會需要擴大機會來源、尋找表現更具續航力的投資題材。今年以來這波台股上漲主要受惠AI商機的投資熱潮，由台積電等半導體相關族群領漲帶動，而隨著投資題材持續發酵，資金也會出現外溢效應、流往「尚未反應」的投資機會，因此對於看好台積電或電子股的投資人，更不容錯過走在浪尖上的「創新科技」相關標的，科技黃金十年啟動，AI大勢才正要開始，目前都是AI投資最大的受惠者，相關輝達（NVIDIA）及AI供應鏈機器人相關概念股將高歌猛進，可望在下半年提供更棒的表現續航力，投資更出眾，投資人可把握機會，透過科技市值型ETF等，把握這波創新科技紅利。