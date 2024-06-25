快訊

批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

離奇！桃園73歲翁停車場不明原因「撞破牆」 送醫不治

孫安佐不放棄瓦斯火槍 經紀人曝「還在研發更高階武器」

神盾股東會／董座：明年轉型純IP公司 旗下有望IPO小金雞將分割

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
神盾董事長羅森洲。記者鐘惠玲/攝影
神盾董事長羅森洲。記者鐘惠玲/攝影

IC設計神盾（6462）於25日召開股東會，董事長羅森洲表示，該公司明年將會轉型為純矽智財（IP）公司，至於產品業務則可能分割出去。另外，旗下有些小金雞評估有機會於未來三年IPO者，也會在下半年先分割出去。

對於神盾將轉型為純粹的IP公司，針對既有指紋辨識業務，羅森洲說，基本上依然有賺錢，因此會進行整理，有可能分割出去成為產品公司。以純IP公司來說，本益比與未來性會比較大。

另外，羅森洲提到，神盾底下還養了五、六家未上市公司，預計下半年就會推出產品，未來也會考慮分割出去。

IC設計 神盾 股東會

延伸閱讀

SHEIN 傳申請倫敦上市

台亞子公司 星亞登興櫃

大陸快時尚電商SHEIN 傳六月初已申請在倫敦上市

竹縣五峰鄉幸福巴士轉型愛心巴士 新增3路線今通車

相關新聞

台積電奪字節跳動AI大單 助攻先進製程接單動能

台積電又有AI新訂單落袋。路透報導，知情人士透露，抖音母公司字節跳動正攜手博通（Broadcom）開發一款先進的AI處理...

台積高雄擴廠土地變更通過 第三座2奈米廠跨步

高雄市政府昨（24）日拍板，台積電高雄第三座2奈米廠土地變更通過，業界指出，台積電高雄設廠進度向前，將進一步帶動高雄地方...

蘋果傳要來台設資料中心 經濟效益上看千億元

業界傳出，蘋果將來台設立資料中心，並開始與協力廠洽談相關計畫，成為繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達（NVIDIA...

神盾股東會／董座：明年轉型純IP公司 旗下有望IPO小金雞將分割

IC設計廠神盾（6462）於25日召開股東會，董事長羅森洲表示，該公司明年將會轉型為純矽智財（IP）公司，至於產品業務則...

台灣今年新增逾10座資料中心 聖暉*兩招拚標案大滿貫

今年下半年，台灣將有超過10座以上資料中心興建計畫，讓廠辦工程業帶來龐大商機。聖暉*（5536）集團表示將集結合作夥伴資...

員工只要會笑 勞力的事交給機器人就好了？ 這家米其林餐廳靠AI賣雞湯

2018年起，連續獲得米其林必比登推介的「雙月」食品社，不僅起家的青島店是多位立委午餐首選，更因韓團SUPER JUNIOR成員圭賢來台，對雙月的雞湯稱讚有加，並在個人YT頻道上傳「台灣VLOG第一彈」分享，讓雙月被列入許多日、韓觀光客到台北必吃的美食清單中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。