神盾股東會／董座：明年轉型純IP公司 旗下有望IPO小金雞將分割
IC設計廠神盾（6462）於25日召開股東會，董事長羅森洲表示，該公司明年將會轉型為純矽智財（IP）公司，至於產品業務則可能分割出去。另外，旗下有些小金雞評估有機會於未來三年IPO者，也會在下半年先分割出去。
對於神盾將轉型為純粹的IP公司，針對既有指紋辨識業務，羅森洲說，基本上依然有賺錢，因此會進行整理，有可能分割出去成為產品公司。以純IP公司來說，本益比與未來性會比較大。
另外，羅森洲提到，神盾底下還養了五、六家未上市公司，預計下半年就會推出產品，未來也會考慮分割出去。
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