長興3大事業出貨穩 自結前5月稅前獲利較去年倍增

2018年起，連續獲得米其林必比登推介的「雙月」食品社，不僅起家的青島店是多位立委午餐首選，更因韓團SUPER JUNIOR成員圭賢來台，對雙月的雞湯稱讚有加，並在個人YT頻道上傳「台灣VLOG第一彈」分享，讓雙月被列入許多日、韓觀光客到台北必吃的美食清單中。

2024-06-25 08:56