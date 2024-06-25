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長興3大事業出貨穩 自結前5月稅前獲利較去年倍增

中央社／ 台北25日電

特用化學廠長興材料3大事業部門營運同步復甦，公司自結今年前5月稅前盈餘新台幣12.08億元，年增率99.7%，幾乎較去年同期倍增，換算每股稅前盈餘1.03元。

長興5月營收38.98億元，年增5.6%，月減1.3%；自結單月稅前盈餘2.3億元，較去年同期大幅成長38.49%，換算單月每股稅前賺0.2元。

長興為亞洲最大的合成樹脂製造商，也是全球前3大的乾膜光阻劑及UV光固化材料供應商，旗下3大事業部門包括合成樹脂、電子材料，和特用材料，今年營運同步復甦，出貨穩定，且成本及產品組合較去年同期優化，幫助公司獲利提升。

長興表示，整體而言，大陸地區市況偏弱，但主要事業部門營運及獲利仍維持穩定。合成樹脂、特用材料積極拓展東協、印度、北美等市場，未來可望逐漸提高海外市場比重；電子材料部分，乾膜光阻預期將隨PCB產業回溫，精密機械也將拓展設備應用領域如半導體封裝等，在ABF載板設備外，創造精密機械部門更大的成長空間。

半導體 新台幣 營收

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