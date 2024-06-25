康鈦科技推新品 協力企業實踐 ESG

震旦集團旗下康鈦科技推出新一代Konica Minolta「AccurioPress C84hc」廣色域數位印刷設備，印刷效果呈現高飽和、高彩度的真實色彩，以其獨特碳粉技術再現獨特色彩，為攝影、平面設計等文創產業提供高品質印刷服務；另外，結合AI智能的智能品質優化單元 (IQ-501)，能自動監控與校正色彩，不僅能精簡人力，簡化傳統印刷流程外，還能按需印刷，滿足多樣化需求，協助顧客實踐低碳環保ESG成效，提升印刷產業競爭力。

康鈦科技表示，AccurioPress C84hc其廣色域碳粉的優勢，可呈現有如電腦螢幕顯示的色域(RGB)效果，可以更真實地表現彩色碳粉(CMYK)難以呈現的色彩。如:日落的紫色、花朵的粉紅色，以及鮮豔的綠色和藍色。此優勢可在服裝目錄和時尚單品照片中更準確地表達攝影師和設計師的想法。廣色域碳粉在膚色成像上更為平滑細緻沒有明顯的顆粒感，非常適合印刷照片及相簿。此外，也可以用於動畫草圖、插圖以及使用粉紅色和明亮綠色的同人誌等需要準確地重現作者的色彩偏好的印刷品。

隨著社會越來越關注氣候異常和資源貧乏等ESG相關環保議題下，對印刷材料及印刷流程的要求也越高；康鈦科技代理的AccurioPress C84hc的數位印刷設備，提供隨時隨地按需要印刷，以高品質的印刷品，滿足多樣化的需求，不僅降低庫存成本和人力，也減少對環境的影響。

面對勞動人口逐年下降的社會問題，在依賴熟練技術人員的印刷行業而言尤其嚴重。新一代的AccurioPress C84hc可搭配智能品質優化單元 (IQ-501)，能即時監控並自動校正色彩及正反對位，提升生產效率。並藉由自動化將印刷作業流程簡化，協助操作經驗較少的人員，生產出高品質的印刷品，透過AI智能印刷優勢，解決人員問題。

另外，AccurioPress C84hc除廣色域模式外，也可使用彩色印刷色彩(CMYK)的標準模式，讓顧客能夠靈活選擇印刷效果，為顧客提供彈性多元選擇。除此之外，還可支援62至360gsm的紙材厚度，印刷速度高達每分鐘81張（A4），並擁有3600 x 2400 dpi的高解析度，即使在高速印刷下圖像依然清晰細膩。

康鈦科技致力以發展高階數位印刷領域為目標，為顧客提供最新全球印刷趨勢，未來將持續推出更具市場競爭力之商品，協助傳統印刷數位轉型，帶領台灣印刷產業邁向ESG綠色印刷轉型之路，共創永續未來。