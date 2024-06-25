台灣行動體驗報告 中華電14項奪冠遠傳5G可用性最佳

OPENSIGNAL發布台灣行動網路體驗報告指出，中華電信5G下載速度為341.9Mbps奪冠，並橫掃14個5G與整體多項體驗指標冠軍，遠傳則在5G可用性指標拿第1，贏過其他競爭對手，台灣大在整體遊戲體驗，與中華電並列第一。

國際認證機構OPENSIGNAL公布最新「台灣行動網路體驗報告」指出，中華電信速度加快，大幅超車對手，行動網路於5G及整體涵蓋率、上傳及下載網速皆為全台第一名，且於5G及整體語音體驗、影音體驗、遊戲體驗等用戶體驗項目評比也拿第1名寶座，創下國內首度由單一電信業者取得「用戶體驗」大滿貫紀錄。另外，在行動可用率及可靠性獎項，中華電也獲首獎，合計共有14項冠軍由中華電信奪得。

根據報告指出，中華電5G下載速度為341.9Mbps，高於遠傳的204.2Mbps，以及台灣大哥大的161.8Mbps。整體下載速度上，中華電也以93.7Mbps的速度奪冠。

遠傳則在5G可用性以29.3%的得分，贏過其他競爭對手，這意味著遠傳網路上的5G用戶有近30%的時間處於活躍的5G連線狀態，而電信三雄5G用戶連接5G網路的時間，都比上一份報告進步，遠傳電信有近4個百分點成長，中華電信成長超過8個百分點。

在遊戲體驗方面，台灣大與中華電並列第一，也和中華電成為首屆可靠體驗獎得主，該指標代表使用者成功連接到營運商網路的比例；台灣大哥大也以83.1%的評分，奪下「一致品質獎」第一。

中華電信表示，在既有4G、5G建設基礎上，運用5G業界最大連續頻寬的3.5GHz與重耕（Refarm）成5G頻段的2.1GHz，再結合900MHz、1800MHz、2600MHz的4G頻譜，在今年底前於全台重要商圈、大專院校、科技園區、國道服務區等累計超過3000處地點，率先導入5G 2CA加4G 4CA的新技術應用服務（CA :Carrier Aggregation），相較先前行動峰值網速可再提升10%以上。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信具備網路優勢，投入研發與導入最新技術，也積極推動數位平權，布建網路涵蓋，落實永續低碳，迎向綠色通訊。