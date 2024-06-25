台灣今年新增逾10座資料中心 聖暉*兩招拚標案大滿貫

今年下半年，台灣將有超過10座以上資料中心興建計畫，讓廠辦工程業帶來龐大商機。聖暉*（5536）集團表示將集結合作夥伴資源搶吃大餅，AI伺服器中心建置標案預計第3季起開始發酵，一路旺到2026年，且由於資料中心在意排水用電，研發多時的專利節電軟體無對手，有信心領先同業3年。

不僅輝達（NVIDIA）、AWS、AMD宣布在台設立研發中心或資料中心，企業投資自建機房需求也不歇，業者預估今年下半超過10座資料中心將要建置開跑，大幅考驗機房建置工程團隊人力，「現在是市場需求大於供應，有單子，但沒有太多人可以做這些事情。」聖暉*董事長特助梁鈞幃表示。

聖暉*過去替網路科技巨頭建置資料中心經驗多，此次科技大廠宣布來台設立資料中心，更顯得信心在握，梁鈞幃表示「我們很少錯過伺服器案子！」不管是老建築修改還是從零到有興建，聖暉*設計經驗豐富，尤其是跟外商配合累積成功案例多，深諳資料中心資安設計門道，「客戶往往只告知預算及大方向，細節由我們規劃，我們必須幫客戶估算使用率滿載時耗電跟耗水量。」他說。

在美系客戶取得口碑，台灣企業建置資料中心時，也樂於採用聖暉*提案，藉以跟上國際資料中心等級設計水準，這也讓聖暉*在資料中心建置案場奪標率不低。

梁鈞幃透露，聖暉*勝出另一關鍵，是對用電系統瞭解甚深，自行研發的省電軟體可以提醒客戶何時可以卸載某設備用電，達到節電效果。「能幫客戶省多少電，是技術能力。」

其次是機房整體空調散熱設計能力。梁鈞幃表示，舉例來說，假設客戶要買輝達最高階AI伺服器DGX GB200，雖該伺服器機櫃散熱設計完好，但資料中心建築仍要設計散熱系統，將機櫃熱能導引到外部，氣水冷設備目前是跟國內外同業合作。

聖暉*集團為廠辦系統整合工程商，同業有漢唐、亞翔、洋基等等，較為不同是，目前設有40～50人軟體團隊，投入省電軟體研發。由於客戶需求強，為避免人力不足以承接所有專案，聖暉梁鈞幃表示，集團備妥百億銀彈啟動聯合艦隊計畫，目標國內外工程廠務及半導體特用化學領域對象，加速水平與垂直產業布局，當然也可以透過併購同質性同業，補足即戰力，未來5年一年一案，加快讓「一站服務」做得更徹底。

梁鈞幃分析，聖暉*類似統包工程，面對最終客戶，負責最後資料中心的所有工程完工，最重要是工程期限能如時完工，是故相關合作夥伴的交期跟品質至關重要，為此聖暉*建立一條龍長期合作夥伴，彼此有合作默契，聖暉*也樂意投資或併購相關同業以結盟方式合作。

聖暉集團成員包括聖暉*、朋億（含旗下冠禮）、銳澤，另轉投資衛司特、昇陽半導體及揚博，聖暉是系統整合商，主力業務為無塵室建置及機電整合工程，朋億為水氣化供應設備及濕式製程設備供應商，銳澤為準上櫃金雞，為半導體氣體二次配管業者，衛司特是回收系統業者，揚博為濕式製程設備龍頭，展現聖暉*上下游布局，期望一站式整合的企圖心。

聖暉*的系統整合業務不限於半導體廠辦，近一半客戶來自伺服器、食品、生活物流及生技業者，也成為聖暉*上半年業績成長動能，首季末在手訂單達330億元，公司預估第2季度半導體客戶定單挹注，第3季度則可期待伺服器業務，全年半導體客戶營收比達5~6成，將維持多元業績策略。

「我們希望一把抓！」梁鈞幃說，聖暉*鎖定半導體高毛利化學或特用材料、氣體，半導體建廠供應鏈目前已經掌握8成，還有2成待補足，則聖暉*聯合艦隊就將成形。