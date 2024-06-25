台積高雄擴廠土地變更通過 第三座2奈米廠跨步

高雄市政府昨（24）日拍板，台積電（2330）高雄第三座2奈米廠土地變更通過，業界指出，台積電高雄設廠進度向前，將進一步帶動高雄地方經濟繁榮。

高市府昨日由副市長林欽榮主持第122次都市計畫委員會，審議通過高雄煉油廠設置台積電P3廠案、重啟開發凹子底農21都市計畫變更案。

林欽榮表示，市府依循2021年4月行政院「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」，以175.3公頃中油高雄煉油廠為半導體材料研發核心，與中央攜手推動籌設南部科學園區高雄第三園區（楠梓園區），將全區轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業之S廊帶核心樞紐。

楠梓園區配合全球半導體產業供應鏈轉變需求，分階段辦理園區開闢作業，台積電公司在楠梓產業園區一期園區已於2022年9月取得建照，啟動2奈米先進製程第一期建廠，預計明年量產。

其次，第二期廠房亦接續啟動；但面臨全球半導體產業供應鏈轉變及需求，台積電仍有緊迫的擴廠需求，選擇在一期園區東側啟動第三期廠房都市計畫變更程序，面積17.22公頃，為使產業使用類別符合土地使用內容，變更特種工業區為甲種工業區，並考量建廠所需，調整建蔽率為45%，另維持原特種工業區容積率為160%。

台積電第三期廠房也將配合市府規劃作為休閒遊憩與結合半屏山及半導體產業園區，形成綠手指、生態廊道、連續退縮綠帶等空間，兼顧文資保存與生態綠廊。該計畫引進就業人數約1,000人，未來楠梓園區全區就業人數約4,500人，擴增半導體先進製程，發揮產業群聚綜效。