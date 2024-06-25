蘋果搶攻大陸AI攜手陸廠相中百度、阿里

蘋果積極揪伴攻AI，但大陸市場相對閉鎖，甚至禁用OpenAI的ChatGPT，蘋果要搶攻大陸AI應用市場，勢必得與當地業者結盟，傳已與百度、阿里巴巴、百川智慧等陸企接觸衝AI，有助推升相關陸企追加AI伺服器建置力道。

業界看好百度出線呼聲高，阿里機率也不小，英業達（2356）身兼百度與阿里伺服器代工夥伴，通吃商機，成蘋果搶攻大陸AI應用大贏家。

英業達客戶涵蓋北美四大雲端服務供應商（CSP），及百度、阿里、騰訊、字節跳動等CSP廠，尤其與百度合作關係深厚，與百度在客製化伺服器代工領域合作13年，不僅共同研發AI運算平台，更是百度「All in AI」戰略重要伺服器代工協力廠，助力百度AI戰略落地。

百度超級AI運算平台從第二代產品X-MAN 2.0起就與英業達攜手，挾英業達研發技術與製造能量，X-MAN 2.0透過冷板式液冷解決散熱問題，英業達從第二代X-MAN產品開始，積極與百度合作研發多種AI專用運算平台。

綜合外媒報導，因應大陸特殊的管制環境，蘋果正積極探索與大陸企業合作的機會，希望在大陸推廣Apple Intelligence服務。由於大陸競爭對手已陸續將AI功能導入手機，並建立自有AI手機生態系，蘋果在當地市場面對的競爭壓力節節升高。