蘋果揪伴衝AI拉攏 Meta、Google 拓展生態系 台鏈吞補丸

蘋果衝刺AI布局，擴大尋求盟友助陣，在既有的OpenAI之外，傳出也要與Meta與Google等科技巨頭合作，要將AI模型整合進蘋果AI平台Apple Intelligence。

隨著Meta與Google可望加入蘋果AI生態系，業界看好將進一步推升AI伺服器需求大開，廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）等代工大廠也跟著吃香喝辣。

聯發科（2454）轉投資晶心科（6533）為Meta自研晶片合作夥伴，也將大啖商機。

蘋果擴大尋求AI盟友

華爾街日報報導，Meta、Google及AI新創公司Anthropic和Perplexity等企業，已與蘋果洽談，極力爭取將自家生成式AI模型，整合至蘋果最新發表的AI平台Apple Intelligence。

業界分析，若蘋果擴大結盟，廣達同為Meta與Google兩大美系雲端服務供應商（CSP）伺服器主力代工廠，受惠大，尤其廣達與Google合作關係緊密，2006年拿下第一筆雲端生意，Google就是首家客戶，2016年更與Google合作開發首台AI伺服器，雙方在雲端時代初展時，就共同開疆闢土至今。

Meta供應鏈方面，AI伺服器約五成由廣達代工，另外三成由緯穎製造。英業達近來也加入代工鏈行列，客戶囊括Google等北美四大CSP廠。

CSP廠近來積極擴大自研晶片布局，Meta是聯發科轉投資處理器矽智財（IP）廠晶心科的大客戶，雙方合作已久，第一代「Meta訓練和推理加速器」（MTIA）就採用晶心科的RISC-V架構IP。Meta日前再推出最新第二代晶片，晶心科依然是合作夥伴。

Meta先前揭露，第一代MTIA晶片是採用晶心科的AX25-V100 IP打造。雖然晶心科對外並不評論客戶相關訊息，不過業界傳出，Meta第二代MTIA晶片是根據第一代晶片設計再演進，功能與效能方面都升級，也延續採用晶心科的IP。



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