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台積電享盡AI熱潮紅利 三星、英特爾看不到車尾燈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）先進製程晶圓代工能量所向披靡，客戶蜂擁而至，即便台積電規劃今年將擴增三倍3奈米製程產能，但仍供不應求，享盡AI熱潮紅利，三星、英特爾等勁敵苦苦追趕，仍難望其項背。

三星是業界最早喊出3奈米量產的廠商，但良率遲遲無法提升。相較於台積電訂單源源不絕，韓媒ZDNet Korea引述消息人士談話報導，三星第二代3奈米製程良率低於20%，無法達到量產標準。

雖然三星與英特爾都積極布局先進製程，但目前市占率與台積電仍有一大段差距。

台積電董事長魏哲家先前提到，位於南韓與加州的競爭對手，都有自己的產品，卻還想跟台積電競爭，簡單來說是「門都沒有」。外界認為，魏哲家前述這番話暗示的對手，即是三星與英特爾。

外電先前報導，儘管三星在三年前宣告啟動3奈米製程量產，卻一直難以贏得客戶青睞，而產業專家指出，原因出在其良率與功耗表現不佳。

英特爾方面，目前仍積極爭取各種晶圓代工服務的商機。不過該公司之前發布第1季財報，其中晶圓代工服務事業群（IFS） 營收為44億美元，虧損達25億美元。

三星 台積電 晶圓代工

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