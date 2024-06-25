台積電奪字節跳動AI大單 助攻先進製程接單動能

台積電（2330）又有AI新訂單落袋。路透報導，知情人士透露，抖音母公司字節跳動正攜手博通（Broadcom）開發一款先進的AI處理器，並委由台積電代工，採用5奈米製程生產。法人看好，將助攻台積電先進製程接單持續熱轉。

由於美國嚴管大陸AI晶片銷售與製造，路透指出，字節跳動與博通合作均遵守美國對大陸實施的晶片限制措施，但由於事涉AI晶片，相關消息格外引起市場矚目。

台積電再奪AI大單

至昨（24）日截稿前，相關傳聞消息並未獲得台積電回應，台積電股價也未隨相關消息起舞，終場跌30元、收當日最低價940元，外資大舉賣超逾2.1萬張，連三賣，周一ADR早盤跌約3%。字節跳動與博通也都沒有回應路透的置評請求。

台積電高度看好AI市場發展，董事長魏哲家先前提到，預期2028年AI相關業績將占該公司營收超過20%，此外，原本認為相關訂單能見度達2027年，目前看來可拉長至2028年，預期未來五年伺服器AI處理器業務將以50%的年複合成長率增加。

彭博資訊稍後也引用消息來源說法報導此事。相關報導指出，字節跳動與博通合作，有助於前者在美中關係緊張之際，確保高階晶片供應。美國政府2022年起對先進半導體實施出口管控措施後，就再也沒有陸企與美企公開宣布5奈米或更先進的晶片研發合作事宜。

不過，消息人士也提到，預期台積電今年不會開始製造上述新晶片。其中一人表示，晶片的設計作業仍在進行中，還沒進入設計定案（tape-out）階段。

字節跳動大幅推動生成式AI，但該公司和大陸同業面臨AI晶片供應的限制，遠遠高於海外同業。由於美國為阻礙大陸軍方在AI和超級運算領域有所突破，實施出口管制措施，這使得陸企無法取得輝達等業者最先進的晶片，雖然能取得專為大陸市場設計的「降規版」美國晶片，以及華為等本土公司生產的AI加速器，但爭搶晶片的情勢仍然很激烈。

字節跳動與博通從至少2022年來即是業務合作夥伴。博通更曾公開表示，字節跳動向該公司採購Tomahawk 5奈米高性能交換器晶片，與用於AI電腦叢集的Bailly交換器。

據另一名知情人士說法，字節跳動為支援其AI發展，早已囤積輝達的晶片，包含在美國第一輪制裁措施前可取得的A100和H100晶片，以及輝達專為大陸市場設計、但稍後被禁的A800與H800晶片。該知情人事並披露，字節跳動在去年提撥20億美元採購輝達的晶片。