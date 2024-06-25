智冠股東會落幕 網銀國際：無意參與運營

遊戲大廠智冠（5478）昨（24）日股東會落幕，網銀國際取得二席董事席次。網銀國際指出，公司未來與智冠不會有任何形式的合作，同時也不會對智冠董事會表達任何看法。

業界人士指出，從智冠去年底拉攏榮剛換股結盟的那一刻開始，網銀國際在經營權之爭就逐漸處於劣勢，儘管雙方在過程中隔空交火數次，但最終仍是「股權見真章」。

針對選舉結果，網銀國際指出，外界對於網銀國際存在諸多不正確的揣測，公司也藉此嚴正闡明，自始至終無意參與智冠公司運營，尤其經歷換股案後，對於如此漠視股東權益於不顧的公司，網銀國際毫無興趣也無意有任何形式合作，此次推舉由非集團成員的自然人參與候選即為最佳證明。

至於當選人名單方面，網銀國際表示，樂見提名的自然人董事新創專家許毓仁、獨立董事法學教授王志誠分別當選普通董事與獨董，當選董事未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障所有股東權益。

隨著智冠股東會結束，網銀國際強調，往後網銀國際不會對智冠董事會表達任何意見看法。