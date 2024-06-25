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智冠經營權之爭公司派勝出 王俊博續任董座

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
智冠董事長王俊博。聯合報系資料照
智冠董事長王俊博。聯合報系資料照

遊戲大廠智冠（5478）昨（24）日召開股東會，全面改選十席董事，最終由公司派取得八席，被外界視為市場派的網銀國際則取得二席，會後召開董事會推舉董事長王俊博續任董座，歷經半年之久的經營權戰火正式落幕。

智冠大股東網銀國際在去年第4季時增持智冠股票，在短短不到二個月時間內，持股比重從原先不到2%一口氣擴大至10.6%，加上外部泛網銀集團所控制的股權，當時網銀國際持有智冠股權一度來到26%之上，也揭開雙方經營權戰火帷幕。

智冠公司派在去年底則拉攏榮剛，並透過換股結盟的方式，稀釋網銀國際股權，而智冠董座王俊博家族以及榮剛陣營合計持有智冠超過45%股權，力壓泛網銀集團所持有的26%股權，才讓經營權危機解除。

智冠股東會董事選舉
智冠股東會董事選舉

智冠昨天股東會選出新任六席董事、四席獨立董事，十席董事當選人分別王俊博、簡金成、榮剛材料（股）公司（代表人陳政聞）、王炯棻、張宏源、許毓仁，以及獨立董事王志誠、林軒竹、曹維傑、徐守德。

其中，王志誠與許毓仁被視為網銀國際的陣營，而王志誠更獲得候選人最高票，其餘當選人則均為智冠、榮剛陣營。針對選舉結果，王俊博指出，新一屆董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效以回報股東，投資人的信任，是全體員工不斷進步的動力，公司不會辜負大家的期望。

智冠股東會除董事改選外，也通過年度財報與配息政策，去年每股純益7.09元，是近13年獲利次高，配發現金股利7元以及自資本公積提撥配發現金股利2元，總計配發9元，以昨天收盤價140.5元計算，殖利率達6.4%。

展望未來，智冠指出，公司目前正積極拓展遊戲代理與研發、點數通路、廣告行銷以及金融科技等四大事業群，期許在全體員工努力下，能為全體股東帶來更大的回饋，並為集團下一個30年的成長帶來更大動能與契機。


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