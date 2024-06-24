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美超微有意打造電信業「伺服器」 現觀科憑軟體專長相助

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

AI網路優化大廠現觀科（6906）近日與伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢於台北國際電腦展上成功會面，共探AI科技於電信網路的巨大潛力，引發市場關注。而現觀科董事長邱大剛24日則在股東會上透露，美超微近年想做電信業的「伺服器」，但一直苦於自身沒有足夠的軟體能力，而近日雙方碰巧在電腦展中搭上線，才成功讓現觀科來為其提供軟體能力。

據悉，現觀科已於無線通訊定位優化的新興領域得到超過四成的全球市占率，更因於世界盃足球賽，泰勒絲演唱會與世界盃博覽會等各種大型活動期間，協助全球各國政府進行人流分析與交通優化與疏解而聞名全球。雙方都帶有台灣的DNA，而各自在AI伺服器與無線通訊界打下高市占率與領導地位，就此探討未來的合作機會。

從產業生態來分析，目前的電信產業對於伺服器的選用相對封閉，一般的伺服器公司難以進入電信業者的採購供應鏈中，甚至連已是世界霸主等級的美超微也深知個中三昧與難度。而現觀科的AI系統，所處理的正是電信業者於信令封包中數據量最龐大的一環，為電信業者最需要高效能伺服器的領域。而現觀科技的技術優勢，對於電信業者在數據伺服器的選用上時常擁有推薦權，因此雙方在軟硬整合的高效綠能運算（Green Computing）上進行交流並探討合作。

對於GPU霸主輝達（NVIDIA）最近提出的AI RAN藍圖，美超微與現觀科也不約而同地正視此市場機會。美超微長期以來能彈性快速地支援各家設備，現觀科則深耕AI RAN所依據的O-RAN標準並已有實蹟，在AI RAN也持續研發，以紮實的研發支援AI RAN的逐步推展，以達成更高速有效的運算。在這場深入而精采的產業趨勢對談中，雙方氣氛融洽，並交換了許多建設性的意見，雙方都相信，AI，將是未來兩家公司保持緊密互動的共通語言。

現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 超微 輝達 電腦展

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