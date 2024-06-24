台灣大哥大助陣5G專網生態圈 認證TIP標章

台灣大哥大今天宣布，助陣5G專網生態圈，取得TIP標章認證，接軌國際，台灣大已於2023年助台林電通取得TIP標章認證，也協助台林電通取得ISO 27001認證，強化內部組織資訊安全。

台灣大哥大在經濟部工業局支持下，與工研院及國際開放架構組織Telecom Infra Project（TIP）合作，成為國內第一家將工研院TIP標章列為選商條件的科技電信公司。

台灣大哥大已於2023年助台林電通取得TIP標章認證，加速台林電通在5G應用、智慧製造、數位發展項目的應用創新，打入TIP全球供應鏈。

台灣大哥大今天透過新聞稿宣布，成功輔導台林電通取得ISO 27001認證，使得台林電通企業資安管理合乎國際級標準。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大哥大至今已協助5家生態系夥伴取得TIP標章，持續擴大5G專網生態圈，支持台廠前進國際市場，建立全球性OpenRAN生態圈，攜手台林電通，持續布局5G智慧製造及生成式AI應用。