工業富聯GB200今年推出 AI算力與AI手機雙利多加持

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）24日舉行股東大會，董事長鄭弘孟表示，該公司作為雲計算和手機機構件的「雙龍頭」領軍企業，未來兩大業務有望齊驅並進，也會受益於AI算力及AI手機雙重利好，相信可以為股東呈現更好的業績。本次大會還審議通過了現金分紅總額約人民幣115.21億元的分紅方案。

針對市場高度關注的AI伺服器業務未來發展前景，鄭弘孟表示，受益於全球AI算力需求的快速增長，公司2024年預計AI貢獻占公司雲計算總收入40%，AI伺服器占全球市場份額的40%。

「可以肯定地講，行業發展無需擔憂」。鄭弘孟表示，AI行業正在蓬勃發展，一方面AI技術已經被廣泛應用在自動駕駛、醫療、智慧城市、碳排放等領域，甚至已經有國家開始探索主權AI；另一方面，2024年，北美主要雲服務商資本支出從2023年的1,400億美元增長到2,000億美元，預計這一趨勢未來還會持續增長。

鄭弘孟透露，工業富聯是行業內少有的可以提供完整解決方案的廠商，同時公司擁有全球多元產能布局，未來公司在AI供應鏈中的優勢會進一步凸顯，和重要客戶的合作會進一步加深，同時公司也在積極開拓與新客戶的合作機會，「目前公司與客戶的合作一切進展良好，相信未來會體現在經營業績中，敬請股東期待」。

新一代AI伺服器GB200出貨進展？鄭弘孟表示，目前一切正在如期進行當中，不論是36或72版本，進展均一切順利，預計今年將正式推出，並按照規劃持續推向市場，「當前，我們已有眾多海內外客戶，關於新產品訂單的能見度，相信會為今、明、 後年業務成長帶來較為顯著的增量貢獻」。

鄭弘孟強調，除雲計算領域，公司也是消費電子關鍵環節的供應商，精密機構件業務一直給公司帶來了可觀的營收以及利潤貢獻。 2023年，公司精密機構件業務出貨保持穩健，高端機型機構件出貨量優於預期。 2024年以來，高端機型機構件出貨量維持優於市場表現，未來將有望受益於AI手機的發展，實現進一步增長。

「AI手機相比傳統手機能耗更高，散熱需求也更高，因此對金屬材料的掌握要求非常高」。 鄭弘孟表示，工業富聯掌握了金屬機構件諸多重要的材料和工藝技術， 包括可塑性、散熱性、上色性、輕量性等。

鄭弘孟表示，工業富聯作為雲計算和手機機構件的「雙龍頭」領軍企業，未來兩大業務有望齊驅並進，公司也會受益於AI算力及AI手機雙重利好，相信可以為股東呈現更好的業績。

鄭弘孟還透露了高速交換機等產品的出貨情況，公司400G出貨持續增長，800G正在加速生產導入與部署，公司的客戶主要是全球Tier-1的網路設備供應商，800G交換器正在開始放量生產，預計2024年Q2及Q3會陸續出貨，並且公司的高速交換機產品群組涵蓋Ethernet， Infiniband以及NVLink Switch的多元部署。 相信隨著產品的不斷反覆運算升級，公司獲利水平勢必也有望進一步提升。

此次股東大會還審議通過了現金分紅總額約人民幣115.21億元的2023年年度分紅方案，分紅率達54.76%，再創公司上市以來新高。

自2018年上市以來，工業富聯積極回應現金分紅監管號召，積極回報廣大股東和投資者的信任與支援，上市至今已累計分紅超過人民幣438億元。

鄭弘孟表示，未來，公司將繼續圍繞「GenAI+核心競爭力」，加速構建新質生產力，進一步擴大發展優勢，保持業績的可持續增長，持續為股東創造價值。