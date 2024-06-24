台灣產、學、研開發智慧反射面板 西班牙將布建
工研院等台灣產、學、研界共同開發出智慧反射面板技術，順利通過徵選，將於西班牙馬拉加廣場布建相關方案。
工研院今天發布新聞稿，表示智慧反射面板技術是運用具備通訊網路感知能力的O-RAN商用基地台，檢測通訊空間中的人類活動。
工研院主要提供通訊與感知融合及智慧反射面板控制器技術，耀睿科技協助O-RAN整合驗測，中山大學提供通感融合演算法，再由現觀科技負責場域人流分析驗證。
工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安說，智慧反射面板應用通過公開徵選，將於西班牙馬拉加廣場布建相關方案，透過訊號反射技術，擴展行動通訊基地台的訊號覆蓋，解決馬拉加狹小巷道內的收訊問題，同時降低基地台部署的建置成本與能耗控管。
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