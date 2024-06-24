台積電高雄第三座2奈米廠土地變更通過 將帶動地方經濟繁榮

台積電（2330）高雄第三座2奈米廠土地變更通過，將進一步帶動高雄地方經濟繁榮。

高市府24日由副市長林欽榮主持第122次都市計畫委員會，審議通過高雄煉油廠設置台積電P3廠、重啟開發凹子底農21都市計畫變更案。

林欽榮表示，市府依循110年4月行政院「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」，以175.3公頃中油高雄煉油廠為半導體材料研發核心，與中央攜手推動籌設南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)，將全區轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業之S廊帶核心樞紐。

楠梓園區配合全球半導體產業供應鏈轉變需求，分階段辦理園區開闢作業，台積電公司在楠梓產業園區一期園區已於111年9月取得建照，啟動2奈米先進製程第1期建廠，預計明年量產；第2期廠房亦接續啟動；但面臨全球半導體產業供應鏈轉變及需求，台積電仍有緊迫的擴廠需求，選擇在一期園區東側啟動第3期廠房都市計畫變更程序，面積17.22公頃，為使產業使用類別符合土地使用內容，變更特種工業區為甲種工業區，並考量建廠所需，調整建蔽率為45%，另維持原特種工業區容積率為160%。

台積電第3期廠房也將配合市府規劃作為休閒遊憩與結合半屏山及半導體產業園區，形成綠手指、生態廊道、連續退縮綠帶等空間，兼顧文資保存與生態綠廊。本計畫引進就業人數約1,000人，而未來楠梓園區全區就業人數約4,500人，擴增半導體先進製程，發揮產業群聚綜效。

為完善楠梓園區周邊交通路網，市府也與中央協力推動「楠梓園區聯外交通整體計畫」，並於今年4月獲行政院核定，預計投入約156億元建設經費，新增國道楠梓匝道、園區連絡道及連接台1線匝道等工程，預計117年底完工。

再者，本次大會亦提出有一項報告案，係因102年市府為解決農21舊部落長期淹水的威脅，啟動都市計畫變更程序，惟因地主開發意願不高，於105年暫緩辦理。都發局吳文彥局長表示，今配合市府水利局啟動「愛河治平橋至博愛橋護岸治理工程」，工程經費為5.9億元，將河道拓寬為50公尺，拓寬長度約1.5公里，闢建滯洪池及道路沿線集水箱涵等排水設施，112年12月獲經濟部水利署支持確有改善之公益性、必要性及急迫性，同意本府啟動先期作業；又周邊各項重大建設陸續完工、整體都市機能轉變，這些年市府與當地居民及自救會多次研商取得共識，8年後再次啟動農21開發作業，並提報本次市都委會報告。

都發局表示，本次配合地方意見重啟程序，提會修正方案有四項重點，首先，為愛河治理工程需求於愛河下游規劃1處公園兼滯洪池用地；其次，為改善周邊交通動線，鄰愛河沿岸規劃20公尺園道用地；第三，為響應中央推動社會住宅政策，規劃1處社會福利設施用地；最後，為延續大順路沿線商業發展機能，規劃2處第四種商業區。今日提報市都委會報告，並依修正方案續提內政部都委會審議。