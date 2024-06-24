工研院攜手產學研前進歐盟網路通訊大會 秀6G國際合作豐碩成果

在經濟部產業技術司的支持下，工研院與台灣資通產業標準協會日前共同籌組6G產學研團隊，赴比利時安特衛普參加歐盟指標性大會「歐洲網路通訊暨6G高峰會 （2024 EuCNC & 6G Summit）」，並規劃Taiwan ICT Tech Innovation攤位，展示包含工研院、仁寶（2324）電腦、耀登科技（3138）、稜研科技、円通科技、現觀科技、臺灣科技大學的通訊技術前瞻研發量能及B5G/6G完整供應鏈。同時，更舉辦Taiwan Special Session研討會，以推動臺歐盟6G智慧網路和服務合作（Propelling EU-Taiwan 6G SNS Collaborations Forward）為主題，交流歐盟6G技術研發最新進展，會中聯發科技（2454）、中華電信（2412）、中正大學等產學研代表介紹臺灣的6G雛型系統研發進展與非地面網路（Non-Terrestrial Networks；NTN）衛星通訊應用。

6G-SANDBOX是全球最大的開放式創新科技合作平臺－展望歐洲（Horizon Europe）計畫框架旗下的6G聯合實驗網計畫，也是全球第一個開放6G網路實驗網計畫。去年11月工研院與6G-SANDBOX簽署合作意向書，藉由本次活動機會，工研院聯合臺灣產學研計畫團隊，與6G-SANDBOX計畫成員比利時Keysight、波蘭IS-Wireless、西班牙馬拉加大學（University of Málaga；UMA）聯合展示通感融合技術，也與英國貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast；QUB）合作展示智慧反射面板技術（Reconfigurable Intelligent Surface；RIS）。

這次展示的智慧反射面板技術，是運用具備通信網路感知能力的O-RAN商用基地台，來檢測通信空間中的人類活動，由工研院提供通訊與感知融合及智慧反射面板控制器技術，耀睿科技協助O-RAN整合驗測，中山大學提供通感融合演算法，再由現觀科技負責場域人流分析驗證。

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，為深化與歐盟6G-SANDBOX合作，今年進一步提出智慧反射面板應用成功通過新期程的公開徵選，將於西班牙馬拉加廣場布建臺灣自主研發的智慧反射面板軟硬體解決方案，透過訊號反射技術來擴展行動通訊基地台的訊號覆蓋，解決馬拉加狹小巷道內的收訊問題，同時降低基地台部署的建置成本與能耗控管，藉此帶入更多臺灣產學研參與該實驗網，進行雙向合作，除工研院外，已有稜研科技、円通科技、明基材料（8215）等三家 RIS 業者共襄盛舉。

今年臺灣參與規模為非歐盟國家最大，獲主辦單位及各國產學研機構高度重視，除現有合作計畫夥伴外，更吸引芬蘭VTT、德國Fraunhofer IPT、英國劍橋大學（University of Cambridge）、英國布里斯托大學（University of Bristol）及比利時根特大學（Ghent University）、比利時微電子研究中心（iMEC）等單位深度洽談。歐盟執委會資通訊網路暨科技總署（DG CONNECT）處長Pearse O'Donohue及歐盟智慧網路和服務計畫聯合執行辦公室（SNS JU）主任Erzsébet Fitori也特別於活動期間到訪瞭解該工研院的展示及應用。