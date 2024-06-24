電信三雄開賣2024 iPad Pro、iPad Air 零元方案一次看

蘋果2024 iPad Pro、iPad Air來了，除升級效能、支援AI，更採用eSIM，電信三雄宣布24日起指定門市及網路門市開賣。中華電信（2412）指出，搭配指定資費最低零元，同時首次申請或更換eSIM，減免300元設定費。台灣大（3045）推出，搭配指定資費，零元購機，搭配舊換新方案，最高折32,000元。遠傳（4904）表示，搭配指定資費零元購機，同時推出平板+3C商品超值絕配價，零元起。

蘋果全新iPad Pro搭載極快M4晶片、全新iPad Air配備M2晶片，效能更強大，兩款新品亦皆提供13吋和11吋兩種尺寸選擇。全新iPad Pro與iPad Air不僅具備出眾效能和AI運算能力，且行動網路機型皆採用eSIM。

中華電信表示，包裝多元資費，搭配精采5G月繳1,399元（36個月），全新iPad Pro 11吋（Wi-Fi+5G） 256GB 專案價27,290元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，只要22,290元即能入手、全新iPad Air 11吋（Wi-Fi）128GB，搭配指定資費，最低零元元起。

此外，中華電信指，提供iPhone及iPad多款機型免掃QRcode驗證就能下載eSIM的升級服務，讓果粉再免去保管QR code風險及後續掃描設定步驟，開機後連線Wi-Fi，點選設定行動網路就能進行eSIM下載，即日起至全台中華電信服務據點即可辦理，首次申請或首次更換eSIM用戶，每門號還享300元設定費減免優惠！

中華電信表示，同時提供iPhone、iPad、Apple Watch等購機優惠，即日起，申辦精采5G指定資費，iPhone 15指定機款、Apple Watch全系列即享最高3,000元折價優惠，iPhone舊機換新機再加碼折2,000元。

台灣大哥大表示，搭配5G專案，月付1,399元，即可零元帶走原價19,900元的iPad Air（M2） 11吋128G；iPad Pro （M4）11吋256GB搭配月租1,899元，專案價萬元有找，只要9,900元。

台灣大指出，搭配舊換新方案，最高折32,000元，再享MyVideo、KKBOX前3個月免費，及GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案3個月或鈦金方案1個月免費遊玩體驗，滿足裝置升級與影音娛樂全方位體驗。

台灣大表示，提供 Apple One 獨家優惠，每月390元即可享有 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 及 iCloud+ 四項精彩服務即日起申辦，新戶可享前3個月免費，同步開賣新一代更加輕薄「巧控鍵盤」（售價9,890元ㄢ與第二代「Apple Pencil Pro」觸控筆（售價4,390元），即日起至6月30日，至myfone網路門市購買最新iPad Pro（M4）或iPad Air （M2），不論搭配5G專案或購買空機，皆可參與抽獎，有機會獲得iPhone 15 Pro、Google Pixel 8、Samsung Galaxy S23、Dyson三合一涼暖空氣清淨機；搭配5G 999以上資費，加碼送1,000元momo幣，到指定活動網站登記，再贈myfone online電子禮券800元與2張600元折價券，還有機會抽中8,000元 myfone online電子禮券。

遠傳電信表示，正式開賣全新iPad Pro與iPad Air，自6月13日起開放全新iPad預購，果粉們反應熱烈，其中最受歡迎的機型為iPad Air 11吋Wi-Fi 128G藍色與太空灰。

遠傳指出，因應新款iPad正式上市，遠傳推出輕鬆付方案，搭配遠傳心5G指定方案最低只要月付599元，就可輕鬆升級新款iPad與5G飆網體驗，申辦指定iPad再送AirPods或最新Apple Pencil Pro。同步推出舊換新優惠，iPad舊換新可享加碼1000元折扣。

除了全新iPad之外，遠傳指出，活動期間至遠傳門市新申辦、攜碼申辦指定5G平板專案，即享平板+3C商品超值絕配價，申辦指定資費方案，全新iPad Air搭配全新Apple Pencil Pro組合價只要零元，新iPad Air搭配AirPods，指定資費組合價也零元。

歡慶上市，遠傳表示，iPad 10.9吋（第10代）、iPad 10.2吋（第9代）同步降價最高3,000元 ，以iPad 10.9吋 WiFi 64GB版本舉例，搭配心5G平板月付799方案，只要零元即可入手；而iPad 10.2吋（第9代）64G WiFi版，來遠傳申辦月付699方案，也只要零元。