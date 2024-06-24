聖暉集團加大亞洲區布局 將以集團大艦隊之姿壯大營運版圖

聖暉*（5536）集團24日宣布，結合子公司朋億*（6613）、銳澤（7703）及轉投資合作夥伴資源整合形成垂直水平價值鏈，深化發展多產業、多區域、多工種營運綜效，打造「聖暉集團聯合艦隊」，並開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢，今年除加大亞洲區市場布局之外，並規劃評估美洲、墨西哥市場機會，將持續透過策略聯盟等合作模式，擴大集團整體版圖觸角與業務動能。

聖暉*看好AI、5G技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，再加上因應地緣政治風險，供應鏈採取分散布局效益延續，使聖暉*在手訂單逐步擴大，持續創造未來營運成長動能。觀察目前不同地區客戶專案工期陸續提前施作需求顯現，樂觀看待今年下半年營運有望優於上半年，推升2024年全年營運成長動能放大。

朋億*得益於在各地區市場的擴展效益顯現，特別是中國大陸、東南亞等地區半導體客戶的設備需求大幅增加，助力公司良好營運表現，2024年第1季每股稅後盈餘（EPS）達3.28元，今年前五月合併營收年增28.04％、達39.95億元。朋億*對全球半導體產業的區域自主化發展持正向看法，加上供應鏈短鏈效益，公司將憑藉在台灣、中國大陸和東南亞地區的良好實績與接單布局，同時深化設備技術精進、培養專業人才、優化業務接單結構等，並結合子公司銳澤規劃在日本的區域發展，積極抓住半導體產業擴建項目的新機遇，營運成長可期。

銳澤已於日本熊本市設立營運據點，並正式成為國際晶圓龍頭半導體大廠在日本的台灣供應商，銳澤將憑藉逾15年掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及在地化即時服務優勢，並導入數位化管理，創造差異化從而強化與客戶合作的緊密度。此外，銳澤除深化既有半導體客戶的合作範圍外，也延伸開拓多元產業客戶的接單廣度。同時擴大氣體供應主系統與Turnkey統包的接單動能，強化關鍵核心競爭力。

展望2024年，聖暉集團祭出六大經營方針，攜子公司齊心邁向國際化發展，包括：1.強化ESG永續發展理念：持續將公司治理、企業文化理念深化於集團每位員工，推動企業的長期可持續發展；2.優化工程技術與多元化服務：在深耕核心業務的同時，不斷提升工程技術能力，並提供多元化和多工程整合服務，同時利用核心技術協助集團與客戶們一同實現競爭力提升的目標；3.拓展市場與提高投資效益：在深化既有客戶關係的基礎上，積極開拓新客戶，擴大海外區域版圖，加大垂直分工與水平整合力度，提高整體投資回報率；4.增加國際合作與技術服務：透過與國際夥伴合作，提升半導體設備研發及資安專業能力，協助客戶打造智能化場域與科技生活願景，併同推動多元策略合作模式，擴大營運版圖；5.開發新一代工程與環保技術：結合氣體和化學供應系統的製造工程專長，以及廢液廢溶劑處理技術，開發新一代工程整合技術和環保友好技術，提升綠色能源服務；6.培養多元人才與管理團隊：延攬多專業領域人才，並積極培養經營管理團隊，確保企業具備長遠發展的領導力和創新力。