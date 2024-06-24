成巴黎奧運「中華代表團夥伴」 台灣大哥大出品原創歌曲、MV

2024巴黎奧運將於7月26日盛大展開，台灣大哥大（3045）24日宣布成為2024巴黎奧運中華代表團合作夥伴，將台灣大哥大出品的《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV，授權予中華奧林匹克委員會作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲。

《Never Give Up》由勇敢追夢7.0計畫扶植的新銳創作者李洹宇（小忍），一手包辦詞曲創作與MV拍攝，金曲原民歌王葛西瓦以及台灣大哥大運動家族成員郭婞淳、楊勇緯等8位選手演唱，MV集結34位台灣優秀運動員共同演出，今日首度在2024巴黎奧運中華隊團服發布會上公開發表。《Never Give Up》捕捉奧運選手光輝背後的淚水與汗水，盼透過MV，傳遞永不放棄的精神。

台灣大哥大表示，加碼推出「Let’s Gold to Paris! 五大應援活動」，擴大奧援力量，為台灣體育健兒加油。中華奧會主席林鴻道特於中華代表隊團服發布會上，親贈感謝狀予台灣大哥大，由台灣大哥大總經理林之晨代表領取。

台灣大哥大「勇敢追夢」7.0計畫推出《Never Give Up》一曲，由台灣大哥大總經理林之晨擔任出品人，台灣大哥大永續品牌副總暨基金會執行長劉麗惠擔任監製，金曲製作人陳建騏、金鐘導演瞿友寧分別擔任歌曲、MV拍攝的夢想導師，過去一年，專業團隊共同陪伴李洹宇（小忍），完成創作、錄製以及MV拍攝，加上未來行銷宣傳號召粉絲響應，總計投入近千萬資源。李洹宇(小忍)透過鏡頭，捕捉選手們備戰比賽時的淚水和汗水，向所有努力追求進入奧運殿堂的運動員致敬。該MV即日起上架中華奧會YouTube、台灣大哥大MyVideo，歌曲上架各大國際音樂串流平台。此外，台灣大哥大「勇敢追夢」7.0計畫將於8月推出紀實片《Road to Champions 無懼之路》。這部紀實片由導演李祈悅執導，透過她的視角呈現運動員在取得亮眼成績背後，無數汗水與淚水堆疊而成的歷程。

《Never Give Up》出品人台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大很榮幸與中華奧會合作，讓台灣大哥大扶植的創作者李洹宇（小忍），所操刀的《Never Give Up》作品，成為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲。《Never Give Up》將運動員的決心與汗水，化作動人音符，與激動人心的歌詞，傳遞無論身處何種逆境，也要永不放棄的精神，展現滿滿熱血能量，不僅為即將出戰巴黎奧運的9位台灣大哥大運動家族選手集氣，更為代表台灣的每一位優秀選手加油，期望大家發揮能所不能的精神，在奧運殿堂為台爭光。台灣大哥大同時也將持續支持創作者勇敢追夢，為台灣影視音產業注入新的活水。

劉麗惠表示，隨著出賽奧運選手名單陸續公布，很開心看到越來越多台灣優秀運動員即將登上奧運殿堂。《Never Give Up》製作過程充滿挑戰，面臨選手培訓期的拍片時程協調、版權取得困難、製作時間緊迫等問題，但團隊們不曾退縮。小忍導演日以繼夜地蒐集素材，足跡遍佈南北各地訓練中心，記錄選手們備戰奧運最後衝刺時刻；陳建騏老師和瞿友寧導演也多次參與討論，為歌曲注入新的靈魂。

此外，台灣大指出，中華奧會積極協助，聯繫各運動項目的教練團、選手及經紀人，並協調拍攝場地和影片素材的取得。這些努力的結晶，歷經數十次的討論與MV來回修改20多個版本，最終呈現34位選手在MV中振奮人心畫面。劉麗惠表示，期待《Never Give Up》能為中華隊注入滿滿的正能量，鼓勵選手在奧運殿堂Open Possible，摘金奪銀為國爭光。

劉麗惠分享，本次勇敢追夢7.0計劃，有別於以往，首次同時打造歌曲《Never Give Up》與紀實片《Road to Champions 無懼之路》，分別由李洹宇(小忍)、李祈悅導演操刀，其中，紀實片將於8月推出，透過導演李祈悅的鏡頭，身歷其境地了解運動員在光輝背後，如何克服重重困難，在充滿挑戰但充滿希望的道路，勇敢前行，請大家敬請期待！

小忍導演：跟著選手把夢做大！邀請民眾一同加油喝采

作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲的《Never Give Up》由台灣大哥大出品、華研國際（8446）音樂發行，由金曲歌手葛西瓦擔任領唱，融入母語RAP詞，並與舉重選手郭婞淳、柔道選手楊勇緯等8位運動員共同合唱，透過磅礡歌聲「Oh~Oh~Oh~勝利就是現在！」，凝聚全民應援的心聲，為運動員加油打氣，陪伴選手勇闖最高運動殿堂。今日首播現場，葛西瓦的渾厚嗓音讓全場如癡如醉，不少運動員與出席貴賓在觀賞MV中選手們努力備戰的身影，深受感動，不禁紅了眼眶。

李洹宇(小忍)《Never Give Up》作詞、作曲及MV拍攝製作的導演，他表示，就像歌曲名稱及主視覺上的文案Never Give Up On dreaming big. 我們真的把夢做大了。從一個應援曲的發起到正式被奧會收錄，這一年來，就像跑了場馬拉松。這一路接觸了不知道多少的人，感謝一切的緣分與機運。第一次大腳踏入國家訓練中心，雖然有點對不起我孱弱的肌肉與身材，但是看著各個最強代表選手，我也跟著勇敢、壯碩了起來！這幾個月的滾動式調整。我也像選手公布入圍一樣跌宕起伏的期待。四年一次的機會，對一般民眾而言只是一段電視節目，但是對選手來說，就是從兒時就開始追逐、一生一次的夢。《Never Give Up》是我能為選手們送上最大的祝福。我當第一次，也是最後一次傾盡全力與心意在做。On dreaming big. 我們把夢做大了。選手們需要你們的喝采！

參與歌曲合唱的郭婞淳看完成品後分享，十歲看，覺得很帥，二十歲看，覺得熱血，三十歲看，會熱淚盈眶。這首歌詞簡單，卻唱出運動員在邁向夢想目標的那些自我對話，搭配選手經歷畫面十分觸動人心。一首歌曲能夠讓人觸動就是力量，就像每個階段總有一首歌陪伴自己走過需要陪伴的時光，謝謝這首歌即將陪伴我們邁向奧運殿堂。

楊勇緯同樣參與合唱，他大讚MV帥氣、歌也非常好聽，特別是第一段進副歌時就讓人起雞皮疙瘩，選手比賽吶喊聲與畫面的搭配也感受很真實，就像再度回到比賽的當下。楊勇緯說，這是一首充滿力量的歌曲，給我許多勇氣去面對接下來的奧運挑戰，希望這首歌也能帶給許多正在為生活和夢想努力的人們，堅持下去的力量。

台灣大強調，自2003年至今，長期以實際行動支持運動選手與體育賽事，扶植運動家族選手達20位，橫跨9個領域，並長期贊助台灣大哥大女子公開賽、臺北馬拉松等國內外運動賽事，助力選手們在國際舞台上發光發熱，提升運動風氣，帶動正向力量。截至6月24日為止已取得出戰2024巴黎奧運之選手包含丁華恬（體操）、林昀儒（桌球）、林郁婷（拳擊）、孫振（霹靂舞）、陳念琴（拳擊）、郭婞淳（舉重）、黃筱雯（拳擊）、楊勇緯（柔道）、鄭怡靜（桌球），共9位。台灣大哥大將全力支持選手，無後顧之憂的全心投入訓練與比賽，希望拋磚引玉，號召更多人支持台灣體育，未來，將繼續投入資源，深耕運動產業的國際競爭力，落實企業帶動運動風氣的決心。

台灣大表示，推出5大應援選手前進奧運活動，包括《Never Give Up》舞蹈濾鏡挑戰、MyMoji App 個人化3D動態應援貼圖及為選手加油AR影片、MySports 9819橫越挑戰、MyVideo選手專區及歐洲漫遊優惠，邀請全台民眾一同支持選手！