與台廠合作設計？蘋果擬來台設資料中心 這點和一般晶圓廠關注不同

國際大廠爭相來台設置資料中心，除雲端服務業者AWS、Google和微軟（Microsoft）外，據了解，蘋果（Apple）也計劃在台灣設置資料中心，目前已與台灣業者合作設計。

高科技業工程承包業者表示，除AWS等國外廠商，也有國內廠商計劃建置資料中心；部分廠商是進行資料中心升級，有許多廠商是新建資料中心，粗估新建資料中心有超過10座。

業者指出，新竹、桃園、高雄及彰化是廠商選擇設置資料中心的熱門地點，外商在資料中心的水、電等細節皆授權承包商處理。

業者表示，因公司擁有資料中心相關軟體技術能力，是承接資料中心建置訂單的一大利基。此外，先前曾承接蘋果龍潭廠工程，有助於取得蘋果資料中心工程，雙方已合作設計。

目前伺服器採取液冷式散熱，業者指出，為確保整體資料中心效能，資料中心也應注意散熱問題，與一般晶圓廠關注重點不同。