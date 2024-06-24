遠傳能源管理助鉅鋼機械 節省超約用電費用高達9成

電費漲價，節約能源成企業關注焦點，遠傳電信（4904）指出，協助位於台中的製鞋設備領導品牌鉅鋼機械，於全廠推動可視化智慧能源管理系統，以數位化方式掌握高耗能用電，即時改善能源使用情形、避免超約用電；2023年初導入後，夏季超約用電相較2022年次數降低50%、更節省超約費用高達90%。

不僅「有感」節能，也建立邁向淨零碳排的基礎，鉅鋼機械獲「112年經濟部節能標竿獎－中小企業組金獎」，為串聯產業上下游、快速複製標竿案例，擴大節能成效，日前於鉅鋼機械舉辦「經濟部節能標竿獎」觀摩會，遠傳亦於現場展出這套自主開發的能源管理系統，並與中部地區產業代表交流分享，共同推動製造業轉型邁向淨零，提升台灣在全球供應鏈的綠色競爭力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，隨著全球淨零碳排對台灣主要出口產業帶來衝擊，加上產業電價調漲顯著，企業節能減碳不僅勢在必行，且必須尋求更科技化的方式。

遠傳強調，以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）科技自主開發的能源管理系統（EMS），協助全台遠傳門市每年節省總用電量10％，「班班有冷氣」專案導入超過4.5萬間教室，年減碳2,342公噸。

遠傳指出，此成功經驗可進一步延伸至企業、工廠、校園、連鎖門市等場域，協助製造、零售、金融等產業和大專院校即時掌握能耗數據，從能源管理到碳管理，甚至整合創能、儲能等再生能源方案，建立淨零循環、實現永續轉型。

鉅鋼機械是台中老字號的製鞋設備製造廠，全世界製造運動鞋中底的發泡彈性體射出成型機，有80%來自鉅鋼機械。

鉅鋼機械總經理陳璟浩接班後積極展開數位轉型，導入各項數位工具提升員工生產力，並推動ESG永續治理。隨著轉型有成、產能擴大，用電需求也逐漸上升，為解決超約用電產生的高昂電費問題，2023年起遠傳協助鉅鋼機械在各廠區裝設智慧電錶，監測各迴路及產線用電情形，並導入遠傳能源管理系統，以可視化界面協助管理者即時監測、控制和優化電力使用，更可藉由需量告警功能，建立通報與推播機制，當用電量超過設定臨界值，即時以LED看板、警鈴等方式進行提醒，助管理者即時優化製程、降低尖峰負載，亦可設定空調等自動化控制，以避免超約風險持續發生。

遠傳指出，能源管理系統不僅協助客戶避免超約用電，有效進行成本控制，更可蒐集和分析各設備用電數據，自動生成報告和圖表，助管理者掌握自身用電情形，進一步制定節能減碳計劃，如調整能源使用方式或更換高耗能設備等，打造以數據為導向的決策；此管理系統依能源局的碳排放係數計算，並開放API讓客戶串接至碳盤查系統，自動化處理碳排放相關計畫書，省去繁冗的人力作業，以科技串聯能源管理到碳管理，邁向淨零碳排之永續目標。