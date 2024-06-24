智冠股東會／經營權戰火落幕 公司派囊括8席董事席次

遊戲大廠智冠（5478）於24日舉辦113年股東常會完成董事會改選，共選出六席董事、四席獨立董事，當選名單為董事王俊博、簡金成、榮剛材料（股）公司（代表人：陳政聞）、王炯棻、張宏源、許毓仁，以及獨立董事王志誠、林軒竹、曹維傑、徐守德；據悉，由智冠集團派取得8席董事，泛網銀國際集團取得2席董事，雙方本次戰火宣告終結。

同時，股東常會通過並承認112年度營業報告書及財務報表，112年合併營收62.49億元，稅後淨利歸屬予本公司業主8.59億元，每股盈餘7.09元，整體獲利表現寫下13年次高。公司亦於去年第4季董事會通過112年度盈餘分配，決議配發現金股利每股7元，並自資本公積中提撥配發現金每股2元，共計每股配發9元。

對於董事會選舉結果，董事長王俊博表示，感謝智冠股東對公司的長期支持，相信新一屆的董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效回報股東，投資人的信任是全體員工不斷進步的動力，相信公司不會辜負大家的期望。智冠科技成立至今，以多元、深入且細緻的一站式全方位服務立足市場，贏得海內外合作夥伴多年信任，旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大核心事業群規模與業務穩步成長，然而面對現今遊戲產業日新月異的激烈競爭，智冠將持續察納雅言，傾聽股東、玩家、廠商與客戶的聲音，全力以赴不斷創新，為未來事業發展開拓新藍海，是我們刻不容緩要去達成的任務與責任。

遊戲事業群方面，於近期推出全新OMO（Online Merge Offline，虛實整合）影音互動體驗「街頭玩家見面會」，結合了旗下e-PLAY實體通路與線上直播的革新娛樂模式，運用台灣高密度住商混合特色，在全台各地人群聚集的街道、騎樓，設立一千兩百台互動型螢幕，吸引人流匯聚，利用遠端虛擬攝影棚和街頭玩家即時互動，突破了直播僅能在網路上交流的限制。此外，過去直播常會贈送產品周邊，則可透過實店家現場直接發送，不僅減少後續配送費用與時間，更能加強活動當下互動，將線上組隊打Boss的激情，延續到在街頭感受與好友相聚的快樂，不僅能為品牌打造更有情感共鳴的社群連結，也為合作通路帶來人潮、熱絡門市；未來將持續鋪設互動螢幕，增加服務店點，提升玩家參與便利性及產品曝光度，且將擴大服務合作對象，推出更多元、更具創意性的專屬企劃內容。

旗下MyCard數位點數與通路整合行銷等一站式服務全球合作規模推升，東南亞地區串接產品與合作客戶逐年成長，當地廣告投放、KOL行銷、實體活動規劃等整合服務亦趨成熟、豐富，更陸續開通全球信用卡、美洲地區金流等，為品牌銜接各地市場。此外，子公司中華網龍IP授權與海外合作研發策略見綜效，於東南亞推出手遊《吞食天地 多元宇宙》以及《飄流幻境M》泰文版、英文版，為營收帶來貢獻。此外，陸續上架旗下遊戲至Steam，讓公司產品朝多平台發展，觸及多樣態玩家；新品方面，則有來自黃易小說IP的MMORPG《尋秦記》，正緊鑼密鼓地進行優化與調整。遊戲新幹線旗下多款產品穩定營運，且將於下半年推出手遊新作，充實產品線，並運用團隊紮實經驗，創造具特色的娛樂體驗。

網路廣告行銷事業群方面，一帆數位專注開發最新廣告技術和行銷優化工具，結合AI技術和大數據科學，為品牌提供精準行銷策略。以集團遊戲經驗為基礎，積極開拓其他領域商機，目前非遊戲類的合作客戶已超過5成，涵蓋金融、房地產、科技、3C、健康等多元類型。未來將持續深化廣告通路與技術夥伴合作關係，增強服務差異化，除了現有數位媒體投放、LINE官方帳號、網紅KOL與短影音服務等工具外，今年亦陸續開啟國際媒體合作，帶來多元的跨國投放版位及渠道，加強全球化行銷力道。

金融科技事業群旗下核心第三方支付業務「NewebPay藍新金流」持續優化平台並發展新興支付工具，以廣泛服務銜接商店需求，同時為迎接物聯網與自助服務時代，開啟了智販機的金流服務，推升長遠發展動能。此外，旗下電支子公司之無線端末卡機設備「ezAIO簡單收」，以All in one解決方案推展實體通路據點，提供多元加值服務；「ezPay簡單付」積極配合政府政策，預計於今年完成串接「TWQR」，實現全場景支援。藍新集團以跨足線上與線下的全方位支付策略立足市場，112年營收創新高，未來將不斷發展多樣化服務，提升市占率與交易規模，提供更安全便捷的收付體驗。

智冠科技將在全體員工的努力之下，希望帶給全體股東更大的回饋，也希望能為智冠集團下一個30年的成長帶來更大的動能與契機。