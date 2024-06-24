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金仁寶總裁許勝雄照片遭冒名盜用！急拋4項聲明澄清

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金仁寶總裁許勝雄頭像遭冒用。金寶／提供
金仁寶總裁許勝雄頭像遭冒用。金寶／提供

近期偽冒名人圖像之粉絲專頁益發猖獗，連金仁寶集團董事長許勝雄的頭像照片，都驚傳遭到冒名盜用。對此，老牌電子大廠金寶（2312）24日急發「四項聲明」證實，近日集團總裁許勝雄本人的頭像，遭到不肖人士的冒用，並以「許勝雄、許勝雄-存股社團」等名稱成立粉絲專頁，並張貼集團相關公開照片、資訊，藉此吸引民眾關注。

金寶集團聲明如下：

一、本集團董事長許勝雄先生從未以個人身分在各類社群平台公開貼文或贊助廣告，亦未在Youtube、Line或其他投資平台經營群組、粉絲頁或社團。

二、任何使用許勝雄董事長名義、肖像在前述平台、網頁或社團發布相關投資、飆股或其他任何高獲利之訊息，均係不肖人士詐騙手段，請大眾切莫輕信，以免受騙。

三、對上開不法詐騙行為，本集團及許勝雄董事長已報請警政主管機關依規定查辦，依法追究相關民、刑事責任，絕不寬貸。

四、社會大眾有任何疑問，請撥165反詐騙專線即時查證，以免受騙上當。

許勝雄 詐騙

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