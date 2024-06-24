金仁寶總裁許勝雄照片遭冒名盜用！急拋4項聲明澄清

近期偽冒名人圖像之粉絲專頁益發猖獗，連金仁寶集團董事長許勝雄的頭像照片，都驚傳遭到冒名盜用。對此，老牌電子大廠金寶（2312）24日急發「四項聲明」證實，近日集團總裁許勝雄本人的頭像，遭到不肖人士的冒用，並以「許勝雄、許勝雄-存股社團」等名稱成立粉絲專頁，並張貼集團相關公開照片、資訊，藉此吸引民眾關注。

金寶集團聲明如下：

二、任何使用許勝雄董事長名義、肖像在前述平台、網頁或社團發布相關投資、飆股或其他任何高獲利之訊息，均係不肖人士詐騙手段，請大眾切莫輕信，以免受騙。

三、對上開不法詐騙行為，本集團及許勝雄董事長已報請警政主管機關依規定查辦，依法追究相關民、刑事責任，絕不寬貸。

四、社會大眾有任何疑問，請撥165反詐騙專線即時查證，以免受騙上當。