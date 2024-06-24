平行運算時代 誰是贏家？

黃仁勳帶領的人工智慧（AI）大廠輝達（NVIDIA）於美國時間6月18日市值達3.33兆美元，一度超越微軟成為全球市值最高的上市公司。景順全球科技基金經理人蕭若梅指出，2022年生成式AI橫空出世，為近20年的人工智慧產業掀起新浪潮，未來將是一個萬物聯網、平行運算的新世代。

「平行運算很厲害嗎?」是近期許多投資人的疑問，蕭若梅表示，回顧過去科技發展，每十到十五年就會有一個突破性的大進展。每次的變化使用裝置的數量成長10倍；變革帶來科技生態系的轉變，能掌握相關科技革命的公司及生態系通常占80%市場獲利與營收。

以輝達為例，源自於顯示晶片，到運算加速器，跨足AI技術，並在全球掀起AI浪潮、軟硬體通吃。這就是投資科技業常說的，得算力、資料、演算法者贏者全拿。整體說來，投資人想要參與AI趨勢，就必須軟硬體雙管齊下，全球布局，蕭若梅強調，未來科技股必定是大者恆大趨勢。

科技發展的議題很多，景順全球科技基金投資引領產業發展最重要的科技霸權，聚焦5A包括AI人工智慧、AR/VR元宇宙、Automation自動化機器人、Autonomous Vehicle電動車及Alternative Clean Tech氣候科技等不同關鍵科技次產業，未來，在平行運算時代，這些應用將虛實整合交錯應用，創造1+1的無限可能。

此外，基金伴隨全球科技產業起飛，擁有27年長期投資經驗，是台灣市場現存全球科技投信基金中成立歷史最悠久的基金，成立以來至2024年5月底，績效達725.16%。科技成長帶來收益，為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供M8美元月配及M8台幣月配級別，提供投資人多元選擇，打造現金流讓生活更愜意。

展望後市，蕭若梅表示，AI需求仍相當強勁，尤其是伺服器，相關供應鏈隨著Computex熱度再度被點燃。目前主要大雲端服務商有關AI的投資並未鬆動，只是在不同的產品、供應商、通用或自行研發中切換或轉換。另外，AI熱度終於開始延伸到PC端，考量能耗、資源、資訊安全、隱私等，中長期AI終端化是必經路。整體說來科技類股新的應用將持續推出，仍相對看好科技類股發展。