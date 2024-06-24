台積電送福利 員工7月1日起全球員工送等同8000元福利點數

晶圓代工龍頭台積電（2330）為提升員工福利及員工體驗，將自7月1日起擴大員工福利新增推出全球彈性福利計畫，內容含括醫療與保險、家庭照顧、健康生活、個人發展與支持公益活動等四大項目。本計畫台積公司全球正職員工皆適用。在台灣，我們今年提供彈性福利點數8,000點（1點等同於新台幣1元）給每位員工申請使用，員工可依據個人需求，選擇最適合自己的福利項目。

台積電表示，所有同仁除可透過全球彈性福利計劃支持公益外，也可透過公司其他項目參與，例如在支援社會救助與公益活動方面，台積公司從4 月10 日起，透過台積電慈善基金會「i 公益平台」的捐款機制，針對403 花蓮地震發起員工募資捐款，並同時啟動「matching program」，台積電將相對員工的捐款金額，捐出同樣的金額給花蓮賑災。台積公司致力成為改變社會的力量，長期秉持「提升社會」的願景，緊密關注社會脈動與需求，進行弱勢關懷與照護，透過啟動善的循環為弱勢團體提供必要的生活協助及急難救助，創造共好社會。