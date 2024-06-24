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搶下微軟、AWS 等大廠訂單 旺矽接單放眼到明年上半

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
生成式AI商機持續大幅成長。(路透)
生成式AI商機持續大幅成長。(路透)

AI商機持續爆發，Google、微軟、亞馬遜AWS及Meta等雲端服務大廠都相繼啟動委外客製化AI運算處理器開發需求，讓博通、Marvell、創意（3443）及世芯-KY（3661）等大廠接單動能滿載。法人指出，在台積電（2330）先進製程暢旺帶動下，探針卡大廠旺矽（6223）接單將可望放眼到明年上半年。

生成式AI商機持續大幅成長，不僅讓HPC需求旺盛，更讓客製化AI運算處理器需求直線上升，目前包含Google、微軟、亞馬遜AWS及Meta等雲端服務大廠都相繼啟動客製化AI運算處理器的委外開發需求。

其中，包含博通、Marvell、創意及世芯-KY等IC設計廠都已經搶下雲端服務大廠的委外AI處理器開發大單，且幾乎都採用7奈米以下先進製程打造，由於採用先進製程打造，因此委託設計授權金相對較高，量產後的權利金更是可觀。

法人指出，旺矽已經順利間接卡位進入雲端服務大廠的客製化AI處理器供應鏈，代表隨著AI商機持續爆發的同時，旺矽不僅今年接單動能有望逐季增強，當中包含探針卡及測試載板（Load Board）產能都維持在滿載水準，使訂單動能更可望放眼到明年上半年，今年營收將可望力戰新高，全年獲利至少站穩一個股本以上水準。

旺矽公告5月合併營收達8.02億元、月成長7.6％，改寫單月歷史次高，相較去年同期成長19.8％。累計今年前五月合併營收為35.95億元、年增14.5％，創歷史同期新高。

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