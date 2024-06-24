整理包／電子代工股東會先後辦理完成 大老新展望全曝光

全球伺服器市場在資料中心、AI等多方拉抬下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等都提前投入布局，並隨著供應鏈缺料緩解，整體市況也逐漸好轉。而這些指標代工業者於過去一個月以來，已先後辦理完重要的股東大會，而《經濟日報》也特地將這幾檔指標股，股東會情形、大老露面釋出的最新動向，依序整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1.鴻海5月31日開股東會

舉辦地：新北市虎躍總部（土城區自由街2號）

主持：董事長劉揚偉

鴻海集團今年歡慶成立滿50周年紀念，並特地在總部1樓規劃股東會特展，實際展出旗下最新的GB200 AI伺服器，而此次實際展出的機櫃，上面留有「AI教父」黃仁勳親筆簽名，吸引大批粉絲圍觀、並爭相與該機櫃進行合影。事實上已入手輝達最新超強AI晶片GB200的大部分訂單占比，光是手中的供應份額就已達到至少40%左右，也帶動其市值不斷飆升。

面對外界關心GB200的實際出貨表現，鴻海董事長劉揚偉則臉上掛滿笑意，並大方揭露：目前市場實際狀況呈現「供不應求」的情況，我們未來會繼續努力，將AI伺服器產能推升至更高的水平，並且他強調，這個領域是鴻海能做到、且能佔有一席之地的優勢技術，今年的市佔有望達到四成，將繼續衝刺。此外，針對車用佈局，劉揚偉也透露，目前電動車市場仍處於正成長，團隊將持續擴大自身產能，全力滿足龐大的市場需求。並且最新的MODEL B跨界休旅電動車也即將步入量產階段，最快預估今年底就有機會正式開始預訂。

2.廣達6月14日開股東會

舉辦地：林口總部

主持：董事長林百里

廣達近年搭上強勁的AI巨浪，而董事長林百里於股東會上坦言，其實AI技術帶來的用途，並不只局限在製造業、事實上是五花八門、鋪天蓋地的存在，其中尤其是在「智慧醫療」上，擁有非常大的突破性，不僅有望解決醫療資源缺乏的難題，更能讓國內日漸嚴峻的就醫環境有所改善。

他分享，過去若要訓練一名醫生，讓其在某項醫療診斷的判讀能力，能夠成長達到熟練，必須要耗費大量時間精力，並讓其研讀、吸收至少幾十萬筆的資料，才有機會完成，但如今若透過電腦等硬體來替代真人，憑藉「生成式AI」來學習，可以省下醫院在人力資源、以及人才培育等面向的龐大成本，更可以憑藉AI技術達成智慧醫療、遠居醫療等目標，這樣子對人類社會有極大的益處。

3.英業達6月12日開股東會

舉辦地：圓山大飯店

主持：董事長葉力誠

英業達近年在AI伺服器助攻之下，取得亮麗成績單，董事長葉力誠也直言，2024年是英業達「AI轉型元年」，而綜觀市場實際的市況表現，葉力誠指出，全球經濟過去一年仍處在下滑的階段，團隊透過將產能移轉、不斷在海外增建新廠、打造第二生產基地的方式，從而避免美中貿易戰的影響，他強調，英業達全球市場看到很多新的機會，也不斷擴大產能規模，自己看好未來營收規模將有望達到「上兆」。

葉力誠坦言，世界整體經濟的狀況其實都還沒完全的恢復，而團隊也不斷尋求新的商機，其中「車用」方面也陸續有成果，相信在未來將對毛利率提升帶來實質的助益，事實上，英業達近年在捷克、墨西哥、泰國等地都有進行擴廠，他透露，旗下「墨西哥、泰國」的產線，預估江今年第四季步入正軌、並有望進一步產生現金流量，而這也將對提升毛利率方面帶來很大的幫助。

葉力誠表示，目前車載部分的產線都已完成，預估最快在今年底至明年初就可以看到成果，目前旗下產線已完成、但產能尚未滿載，雖然因此會有折舊的風險，但在整體產能陸續填補完成後，將對整個公司的營運表現，帶來不小的助益，展望未來，他強調，英業達在「車載」方面的產能，將在明年開始會有一個比較大的成長，而最大的成長將落在2025、2026年。

4.緯創5月30日開股東會

舉辦地：張榮發基金會

主持：董事長林憲銘

緯創董事長林憲銘指出，面對外界持續關心的出貨情況，自己認為「伺服器表現應該已超前市場了」，雖然伺服器方面的營收貢獻，要過半還要一段時間，不過今年旗下「AI+伺服器」的獲利表現，就有望成功過半。林憲銘坦言，近日外界給這些科技界大咖很多不同的「名頭」 、這也代表這些事情確實對整個產業有很大的影響力，對此，緯創經營團隊與他們都有保持很密切的聯繫，目前整個市況才剛開始，自己認為「未來幾年AI將成必需品」，我們未來也會繼續朝這個領域發展、努力做更多的應變。

據悉，在AI伺服器業務上，緯創目前手握輝達CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商。通吃AI三巨頭訂單，讓緯創成為2024年AI伺服器晶片的主要贏家，旗下AI伺服器產線成績也因握有輝達（NVIDIA）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單，也持續繳出亮麗的成績單。

5.仁寶5月31日開股東會

舉辦地：內湖總部

主持：集團總裁許勝雄

仁寶今年也在股東會上進行董監改選，而會後全體董事推舉原副董事長陳瑞聰為新董事長、Anthony Peter Bonadero接總經理，達成世代交替。針對公司近年營運狀況，集團總裁許勝雄指出，團隊在翁宗斌總經理堅持不懈的帶領團隊，不斷拉升毛利、淨利，繳出一張亮麗的成果，而去年度除一直推動ESG有關的企業管理經營管理機制，不斷優化團隊以及環境塑造，而自己認為，創新一直都是金仁寶集團很重要的基因。