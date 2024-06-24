創新論壇7月17日登場 高仙桂：打造綠色永續AI島

國發會副主委高仙桂表示，AI科技創新與淨零碳排已成各國產業與國力競賽關鍵。台灣在此波AI革命中躍居關鍵樞紐，政府將持續鞏固台灣AI產業競爭優勢，推動百工百業AI創新應用，尤其協助產業掌握淨零碳排帶來的典範移轉契機，發揮AI發展與淨零碳排的加乘綜效，打造台灣成為綠色永續的AI島。

經濟日報將於7月17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續，各行各業發揮核心技術優勢，以各種智慧創新解決方案，撙節能源，減少碳排，維護生物多樣性。

本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，協辦單位為中保科技集團、元大投信、長榮集團。

高仙桂將在論壇當天出席致詞，分享政府在AI創新科技驅動淨零碳排所做的努力。她表示，AI是政府五大信賴產業的重要推動力，政府將由AI價值鏈微笑曲線兩端著手，除持續強化台灣在半導體、AI伺服器等硬體製造端的全球領先優勢，更重要的是掌握AI創新應用服務的擴大商機。

高仙桂強調，政府將強化發展AI創新應用解決方案，如淨零碳排、智慧醫療、智慧製造、智慧城市等，朝向高值化發展。

尤其淨零碳排不僅是台灣對國際社會承諾，在歐盟碳邊境調整機制（CBAM）試行、國際大廠綠色供應鏈推展下，減碳已成產業決勝關鍵。要達淨零碳排目標，政府將啟動二次能源轉型，發展多元綠能，推動深度節能、科技儲能、綠色製造、低碳運輸、循環經濟等。AI淨零科技創新應用商機無限，也將發揮關鍵性效益。

為加速台灣產業AI賦能淨零轉型，政府也射出三箭，首先是將投資台灣AI基礎建設，建立產學研共享機制。政府將加速建置超級電腦，建立屬於台灣的資料中心，建立可信賴的開放資料環境，藉由AI算力資源共享，降低業者AI應用開發成本。

第二是充裕AI綠領人才，公私協力建立具吸引力的育才攬才機制。政府將持續擴充學校STEM領域系所招生名額，透過國發基金及企業共同出資設立研究學院，產學共育AI高階人才及跨域應用人才；同時鎖定AI國際人才，展開全球獵才。

第三為建立淨零智慧創新應用生態系，公私協力落實淨零與數位雙轉型。政府每年將於淨零碳排投入千億元預算，並推動亞矽3.0計畫，深化中央、地方及民間合作，以地方做為試驗場，結合企業推動各項淨零城市解決方案，並落實打造企業綠色供應鏈。

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