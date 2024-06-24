汽車市場朝智慧化領域發展 代工三強拚車電應用

全球汽車市場朝智慧化領域發展，引爆汽車電子化商機，鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等台灣電子代工廠均積極搶進，成為提升業績與獲利另一大動能。

鴻海啟動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大平台策略。

鴻海董座劉揚偉日前於股東會上強調，全球電動車市場仍處於正成長，團隊將擴大產能，全力滿足市場需求。此外，旗下MODEL B跨界休旅電動車將進入量產階段，最快預估今年底有機會開始預訂。

廣達積極布局車用電子相關領域，公司透露，車用電子是旗下毛利率最高的業務，部分品項毛利率高達四成，且出貨規模不斷擴增。

廣達董事長林百里先前說，雖然近幾季電動車產業有些疲軟，他仍看好自動駕駛前景，無論是傳統汽車品牌、新創業者都積極發展相關技術，廣達會持續鎖定車用商機，保持技術開發及產能調整計畫，預期車用業務今年將維持雙位數成長。

英業達也在車電領域發力，董事長葉力誠強調車用是另一個新興市場，也將對毛利率表現帶來助益。目前旗下針對車用的產線都已備齊，後續將逐步把產能填滿。