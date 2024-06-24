英業達衝GB200液冷大單 高喊出貨量能「準備好了」

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200出貨倒數計時，搭載相關晶片的AI伺服器採用液冷散熱系統，兩大主力代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）忙翻天之餘，另一家代工大廠英業達（2356）更以黑馬之姿奪下輝達液冷專案大單，高喊GB200出貨量能「已經準備好了」，力拚後發先至。

法人看好，液冷散熱元件毛利率優於組裝，隨著散熱相關品項出貨攀升，有助提升毛利率並帶動獲利向上。液冷等散熱系統更是接單的保證，要擁有合格的自製能力，才能應付顧客既要好、又要快的強烈需求。

鴻海集團在AI伺服器領域可以自製所有關鍵零組件，在液冷方案方面，擁有液態對氣態的side car解決方案，和液態對液態的冷卻分配單元解決方案，具備有高達1300kW的強大散熱能力，能適用不同數據中心環境。

廣達旗下雲達也開發出新一代的液冷技術，利用CDU及風扇式散熱背門架設的整機櫃「水冷方案QoolRack」，成功搶市。

廣達指出，輝達新款AI晶片對解熱需求愈來愈強，透過旗下QoolRack能有效排除高效能伺服器所產生的熱能，採用這套技術的客戶，將能在不改變現有資料中心基礎設施的前提下，達成永續目標。

英業達GB200伺服器量能已準備就緒，董事長葉力誠先前公開喊話：「英業達是與輝達合作的首批廠商，下半年就會出貨GB200」。

英業達近期營運攀高，5月合併營收521.8億元，月增2.22%，年增13.28%，創26個月新高；前五月營收2,337.34億元，年增15.08%。英業達伺服器動能持續強勁，繼首季出貨量季增逾一成，表現優於預期後，本季伺服器出貨量將持續向上，較首季呈現個位數成長。

英業達更憑藉過人的實力，取得輝達AI伺服器相關液冷專案大單。英業達指出，憑藉自行研發的全鋁冷板式液冷模組，成功搶進液冷散熱方案市場，並從一般水冷升級邁向浸沒式冷卻系統，不僅能提供一體式冷卻方案，其冷卻效能表現也獲得客戶好評。

英業達看好，隨著旗下亞洲、北美市場客戶需求大增，將明顯貢獻今年業績，並持續擴大海外產能布建。