綠電需求與日俱增 元晶、茂迪瞄準美國市場

全球AI浪潮不但催動資料中心用電量激增，綠電需求同步與日俱增，帶動美國太陽能發電正蓬勃發展，成長幅度超越其他電力來源。

法人看好，元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台灣太陽能業者有望乘勢切入美國市場，擴大海外版圖，為業績帶來新的動能。

外電報導，美國能源部預測，今年美國新增電力裝機容量約有58%來自太陽能。預計將有36GW（10億瓦）併入電網，較去年倍增，儲能也翻倍成長、達14.3GW，遠高於天然氣的2.5GW。

外資報告指出，過去五年來，亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）約占美國大型公用事業級太陽能項目需求比率四成，凸顯科技大廠對再生能源需求正在擴大，而AI資料中心的電力需求更是傳統資料中心的十倍，使得再生能源將更加炙手可熱。

外資預估，2030年時，AI資料中心的電力需求預計將占美國總用電量8%，較現階段翻倍成長，而所帶來的新能源需求中，約有六成以天然氣滿足，其餘四成則是使用再生能源。

業界認為，美國正大舉興建太陽能電廠，主要就是因應2030年AI資料中心遍地開花的綠電需求，預料台灣也會朝類似的路邁進，太陽能產業榮景仍值得期待。