輝達傳在台購買綠電 士電、泓德搭上順風車

經濟日報／ 記者朱曼寧陳昱翔／台北報導

AI用電議題再受關注，輝達（NVIDIA）傳出要在台購買上百萬度綠電，士電（1503）與轉投資泓德能源（6873）也將迎來商機，大吃AI用電財。

泓德能源更已透過旗下「星星電力」供應聯發科、台灣大等本土重量級企業綠電，預料將成為輝達後續綠電主要協力廠。

士電並與泓德能源合作成立兩家合資公司，於國內公、民營場域及房建市場推廣表後儲能及充電整合方案，並結合雙方在日本的雄厚資源，將合作領域從國內延伸到日本，項目也擴大並涵蓋至表後光儲充整合方案範疇。

日本 綠電 輝達

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