智慧經營／大宇資董事長凃俊光 以小博大 創意取勝

AI潮流勢不可擋，在相關應用推陳出新之際，台灣遊戲業也正面臨翻天覆地的變化，是挑戰也是機會，正在考驗著遊戲公司經理人。未來如何善用AI工具，加速遊戲開發流程，並且將資源投入創意發想中，進而化為實質的營收，也成為目前台灣遊戲公司的關鍵課題。

加速開發流程 另闢藍海

大宇資（6111）董事長凃俊光指出，自AI模型開始導入遊戲開發流程後，目前國內許多遊戲公司都已透過AI生成圖片，加速遊戲開發的進度，同時取代原先所需的大量遊戲美術人員，但他認為在節省成本與時間的同時，創意才是遊戲好不好玩、熱不熱賣的關鍵，也是目前AI仍無法取代的地方。

凃俊光表示，未來全球遊戲內容大致可分為二大市場，分別是製作費高達1,000萬美元以上的3A遊戲大作，以及小而美的小型創意遊戲。不過，由於當前台灣遊戲公司暫無能力開發3A遊戲大作，因此必須積極思考轉向小型創意遊戲，在市場中以小博大，用創意來取勝。

3A遊戲大作若開發成功的話，營收確實會相當驚人，但在開發時所花費的時間很可能是二至五年，研發經費也是必須要不斷投入，一旦中斷，等於前面所花費的研發經費都白費了，因此市場風險較高，而台灣目前無論是人力、物力都較難執行，所以必須另闢新藍海，以小型創意遊戲為主要目標。

傳統經營思維 該淘汰了

以大宇資為例，過去上市的《女鬼橋》的開發成本不到新台幣2,500萬元，但卻成功賣出15萬套，有了成功的實績後，今年上市的續作《女鬼橋二 釋魂路》製作成本提高到新台幣4,200萬元，銷售也比第一代更好，甚至榮登STEAM平台新品排行榜第二名。

值得注意的是，AI問世後，對於開發小型創意遊戲起了很大的作用，遊戲開發者不必再花費大量的時間在前期的遊戲美術製作，能把精力放在創意發想以及遊戲玩法、劇情上，因此雖然AI出現造成遊戲美術人員需求減少，但另一方面也讓遊戲企劃比以往更缺，顯示出遊戲產業正在改變中。

另一方面，台灣每年從多媒體系畢業約有1萬多人，但真正進入遊戲產業卻只有100多人，造成此一巨大落差的原因諸多，包含人才被其他科技業吸走，抑或者是台灣遊戲業環境仍有待改善，以及傳統社會對遊戲業負面的刻板印象等。

凃俊光強調，遊戲經營者此刻正面臨著許多挑戰與機會，如何善用AI工具、如何吸引人才，這對公司經營管理有重大影響，絕不能再用過往的傳統思維來經營公司，否則很快就會被時代所淘汰。