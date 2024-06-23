資深投行家看台灣因AI、半導體再次經濟起飛：恐形成「台灣病」

摘要 1.全球科技巨頭的市值排名，近期正在重新洗牌。輝達、微軟與蘋果3強的地位，持續更迭，顯示出沒有人是永遠的王者。 2.台灣的龍頭企業是台積電，但政府不應過度偏重單一產業、將資源都投注在第一名上，忽視其他產業的重要性。

全球巨頭正在重新洗牌，第一名不斷換人做！

5日美股收盤輝達市值曾短暫超越蘋果，衝上全球第二名、僅次於微軟。沒想到在幾天內，蘋果進行反撲，推出AI武器Apple Intelligence，這個AI策略極為狂妄，英文翻譯成中文就是「蘋果智慧」，就像是蘋果等於「人工智慧」一樣。

蘋果股價因導入AI產品連日大漲，與WWDC（蘋果公司全球開發者大會）前的股價相比，已經漲了逾10%。

近日，蘋果、輝達、微軟3大王者，持續將彼此逼下冠軍寶座，證明自己才是世界第一。我們應怎麼看待「第一名現象」？我認為有以下幾個重點：

1.第一名沒有僥倖、是長期耕耘的結果

黃仁勳經歷了30年才達到今天的地位，15年前還被人輕視、面臨財務危機，但現在情勢扭轉、一統江湖；台積電也是經營了近20年，才爬到晶圓代工世界第一。

我們絕對不要覺得第一名很容易，也不要以為可以持續，沒有企業是永遠的冠軍。張忠謀2023年出席台積電運動會時就曾表示擔憂，20年後隨情勢演變，台灣半導體製造環境恐不會像現在有利。

2.要避免對第一名有錯誤幻想、有過大期待

台灣人因為黃仁勳充滿了驕傲之情，但輝達第一並不等於台灣第一，台積電第一也不等於台灣都是第一。這些龍頭企業的外溢效果有限，雖然有不少相關公司受益，如半導體AI概念股，但是大部分的台灣企業並不屬於這個族群。

3.除了第一名產業，其他對象也需要關注

今天政府看輝達或台積電，想打造「護國群山」，但瞄準對象大多屬於半導體產業，這會讓資源變得更集中。

站在政府立場，當然希望盡快培更多養贏家、讓台灣更強大。但我個人對於AI的解讀是Average Individual（平凡的個人），未來AI將會普及到世界上每一個角落，人人皆能使用，即「AI平民化」。

因此，長遠來看，不是只有資工系或在半導體產業的人才值得重視，我們應關注其他產業。協助一個成績80分的往90分邁進，和幫助一個人只有50分的人提升到80分，何者比較有意義？我認為是後者。

根據最新數據台灣半導體僱用人員約32.7萬人，占總就業人口2.8%，但占經濟總產值13.1%；其他製造業、服務業行業人口占就業人口比34.7%、58.5%，但貢獻GDP僅有32.3%、60.8%。這說明半導體產業並未創造很多工作，卻創造極高產值，難怪政府會偏心！

荷蘭過去因出口天然氣而富裕，造成工人失業、財富不均，這個現象稱作「荷蘭病」。雖然台灣和荷蘭情形不同，台積電會成功是因為後天努力，不是因為先天資源，但現在台灣財富差距急速擴大，或可稱為「台灣病」。

將過多資源集中於半導體及AI產業、忽略其他產業，是台灣的長期危機。我們逐漸變成「一個台灣、兩個世界」。類似問題在美國已發生，值得台灣借鏡！

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