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中國審查生成式AI 阻檔蘋果入市

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。蘋果在中國的銷量已經大減，手機正式開賣之前，該公司須儘快找到中國本土的AI合作對象。（Photo by Pablo Viojo on Flickr under C.C. License）
示意圖。蘋果在中國的銷量已經大減，手機正式開賣之前，該公司須儘快找到中國本土的AI合作對象。（Photo by Pablo Viojo on Flickr under C.C. License）

蘋果近日推出最新的手機人工智慧功能，也結合ChatGPT的功能，但全球第二大市場中國對生成式人工智慧仍有嚴格的審查制度，蘋果最新手機恐怕難以在中國販售！分析師指出，蘋果在中國的銷量已經大減，蘋果手機正式開賣之前，該公司須儘快找到中國本土的AI合作對象。

新蘋果手機卡關

BBC》報導，蘋果日前於開發者大會發表「蘋果智能」（Apple Intelligence），引用許多人工智慧能優化用戶體驗，更與OpenAI合作，將生成式人工智慧「ChatGPT」融入手機系統當中。

CNN》報導，然而，出於美國限制先進AI設備向中國出口、中國仍有言論審查制度，大型語言模型AI聊天機器人都必須獲得政府的批准等原因，目前OpenAI的ChatGPT和其他西方公司開發的AI模型仍無法在中國使用，將成為蘋果新手機進軍中國的最大阻礙。

根據市場研究公司IDC的數據，因為中美貿易戰、民族主義情緒高漲，加上經濟不景氣等因素，蘋果第一季手機銷量數量大減10%，主要原因就是蘋果在中國的銷量遽降。

歐洲有限制AI手機

對人工智慧有所限制的政府不僅有中國，歐盟今年已祭出《數位市場法案》，強化對於相關功能的監管措施。蘋果發言人也指出，「今年恐怕無法向歐盟用戶推出蘋果新增的三項功能──iPhone 鏡像輸出、SharePlay 螢幕共享增強功能和蘋果智能。

IDC研究部高級總監波佩爾表示，蘋果可能需要在中國本土找到合作夥伴，來取代OpenAI，畢竟中國用戶砸下大把銀子買新手機，一定會期待手機有最新的AI功能，但隨著「蘋果智能」持續發展，語言支援也會更加全面，可以樂觀看待蘋果手機未來在中國的成長。

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